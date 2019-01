Soud snížil trest cizinci, který bil a znásilňoval prostitutky v Plzni

Frťala byl loňského listopadu uznán vinným ze znásilnění, vydírání, nebezpečného vyhrožování a ublížení na zdraví šesti prostitutek. Proti rozsudku s pětiletým trestem od plzeňského okresního soudu se tehdy okamžitě odvolal.

„Trest byl obžalovanému snížen na čtyři roky. Zároveň případ jedné z poškozených žen byl vrácen okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí,“ sdělila výsledek odvolacího řízení mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.

Soud se bude opět zabývat případem třiačtyřicetileté prostitutky Ivany, po které chtěl obžalovaný, aby jej uspokojila. Po požití pervitinu toho ale nebyl schopen. Když žena odmítla po třiceti minutách pokračovat, Slovák ji podle spisu udeřil do obličeje, srazil na zem a vyhrožoval jí zabitím.

Vynutil si soulož, během které ženě držel ruce za zády, aby se nemohla bránit. Zároveň jí v mobilu ukazoval fotky nahých nezletilých dívek. Po téměř čtyřech hodinách z místa odešel bez zaplacení.

Frťalovi hrozilo od dvou do deseti let. Ženám nabízejícím své tělo na Domažlické třídě v Plzni začal ubližovat loni na jaře. Jednou z jeho obětí byla Zuzana K. Ta u hlavního líčení z místnosti pro utajené svědky uvedla, že se s obžalovaným dohodla, že jej bude za pět set korun uspokojovat dvacet minut rukama.

„Přišel ke mně kolem půlnoci. Šli jsme k nedalekému baráčku a on zapnul na mobilu odpočítávání. Když uběhl čas a on nebyl uspokojený, chytil mě za ruku a táhl do lesíka. Chtěl, abych mu to udělala bez ochrany,“ vylíčila prostitutka.

Když jeho přání odmítla splnit, vyhrožoval jí, že ji zmlátí a když bude řvát, praští ji do hlavy. To nakonec také udělal.

Podle odborníka není Slovák duševně nemocný

Žena pak ostatní děvčata varovala. „Další mi říkaly, že si je natáčel na mobil a musely dělat to, co jim poručil. Když to nedělaly, mlátil je,“ dodala Zuzana K.

Frťala všechna obvinění odmítal s tím, že měl s ženami dobrovolný pohlavní styk.

Podle psychiatra a sexuologa není Frťala duševně nemocný. Odborník u něj nezjistil ani žádnou sexuální deviaci nebo psychózu. Nemá ani složitě strukturovanou osobnost.

„Po požití pervitinu mohl mít schopnost ovládat své jednání sníženou. Možná měl potřebu ukázat děvčatům svoji nadvládu, podrobit si je. Když to řeknu jednoduše, u primitiva lze takové jednání očekávat. Je plně odpovědný za své jednání,“ prohlásil již dříve znalec.

Advokátka pro svého klienta požadovala zproštění obžaloby. Podle ní jsou ve výpovědích svědkyň zásadní rozpory a jsou nevěrohodné.

