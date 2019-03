Za znásilnění školačky dostal muž podmínku a zákaz pití alkoholu

Rozsudek není pravomocný, státní zástupce si nechal lhůtu pro případné odvolání. Obžalovaný, kterému za znásilnění školačky a podávání alkoholu mládeži hrozilo až 12 let vězení, okamžitě přijal podmíněný tříletý trest se čtyřletou zkušební dobou.

Soud ho nyní po čtyřech měsících propustil z vazby. „Obžalovaný současně dostal zákaz konzumace alkoholických nápojů po dobu trvání podmínky a bylo mu uloženo psychiatrické léčení v ambulantní formě,“ uvedla mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.

Podmíněný trest soud odůvodnil i tím, že znásilnění v tomto případě znamenalo především osahávání opilé dívky.

Souzený muž líčil, že neměl moc kamarádů. Když loni v listopadu potkal na ulici známého chlapce, který ještě chodí do školy, pozval ho k sobě domů, aby si popovídali. Dvě děvčata, která kamaráda doprovázela, podle svých slov neznal.

„Ony mě možná znaly z doby, kdy jsem pomáhal na poutích,“ řekl před soudem obžalovaný.

Všichni tři školáci přišli k němu domů. Dívky chtěly, aby jim koupil pití, jedna z nich mu ho zaplatila. „Myslel jsem, že je to nějaká šťáva. Až pak jsem zjistil, že je v tom alkohol,“ vysvětloval muž. První den každá z dívek vypila jednu třetinkovou lahev a odešly.

Školačka nadýchala přes jedno promile

Druhý den se podle jeho slov situace opakovala. Jen s tím rozdílem, že když dívky vypily třetinkové lahve mixovaného nápoje, poslaly ho pro další. „Ukázal jsem jim, že mám v lednici lahev vodky na oslavu na pátek, aby mi ji nevypily, než se vrátíme s dalším pitím. Šli jsme pro něj s kamarádem do večerky. Když jsme se vrátili, lahev vodky stála na stole napůl vypitá a holky se kolem potácely,“ uvedl obžalovaný.

Jedenáctiletá dívka se pak pozvracela a zůstala ležet. Podle obžaloby ji muž osahával na přirození. „Jen jsem jí sáhl pod kalhoty, ne pod kalhotky. Nic víc. Vždyť bych mohl být její táta, i když vypadala starší,“ líčil před soudem muž.

Pak dívku s kamarádem odnesl do koupelny, kde ji svlékli, dali do vany a osprchovali. „Chtěla, abych k ní vlezl do vany. Já blbec, jak jsem měl upito, tak jsem se svlékl a vlezl k ní. Asi jsem tam usnul,“ tvrdil muž, který osahávání a znásilnění dívky před soudem odmítal, i když se k němu na policii i před znalci přiznával.

Policisté dívku našli u obžalovaného doma ještě ten večer, co se u něj opila. Nadýchala přes jedno promile alkoholu a skončila v nemocnici. Zdravotní pojišťovna chce, aby jí odsouzený zaplatil přes 10 tisíc korun za výjezd záchranky a za pobyt dívky v nemocnici.