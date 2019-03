Jen jsem jí sáhl pod kalhoty, hájí se muž souzený za znásilnění školačky

„Policisté v Klatovech mi při výslechu nevěřili. Protože jsem se bál, tak jsem jim řekl, že to bylo. Na policii v Plzni jsem pak říkal to samý, co v Klatovech. Bylo mi blbý měnit výpověď. Stejně jsem to řekl i znalcům,“ odvolal dnes u plzeňského krajského soudu své předchozí doznání osmadvacetiletý muž z Klatovska.

Obžalovaný je ze znásilnění jedenáctileté školačky a podávání alkoholu dětem.

Podle státního zástupce koupil loni v listopadu trojici školáků alkohol, který pak pili v jeho bytě. Jedenáctiletou opilou dívku poté osahával a znásilnil, tvrdí obžaloba.

Muž přiznal, že dva dny za sebou kupoval dvěma dívkám a chlapci mixovaný nápoj, o kterém prý nevěděl, že je v něm 4,5 procenta alkoholu.

Obžalovaný dále vypověděl, že první den dívky vypily každá po jedné třetinkové lahvi. Druhý den trojice přišla na návštěvu znovu. „Ve večerce jsem koupil další lahve a cigarety,“ řekl obžalovaný.

Když u něj školáci vše vypili, chtěli prý další pití. S kamarádem dívek se obžalovaný podle svých slov vrátil do večerky a koupil dalších až deset lahví.

Měl jsem upito, svlékl jsem se a lehl si k dívce do vany

„Než jsem odcházel, ukázal jsem holkám v lednici vodku, kterou jsem měl na jinou oslavu, aby ji nevypily. Po návratu z večerky byla ale napůl prázdná a holky se motaly. Mladší z nich začala zvracet na gauči. Jen jsem jí sáhl pod kalhoty, ne pod kalhotky. Pak mi ji pomohli odnést do koupelny, kde jsme ji svlékli a osprchovali. Připravil jsem jí moje oblečení, její jsem hodil do pračky. Chtěla, abych k ní vlezl do vany. Já blbec, jak jsem měl upito, tak jsem se svlékl a vlezl k ní. Asi jsem tam usnul,“ tvrdí muž, který osahávání a znásilnění dívky odmítá.

Když večer k němu do bytu přijela policie, byla v něm mladší ze školaček. Ta nadýchala přes jedno promile a skončila na specializovaném oddělení v nemocnici.

Soud bude pokračovat výslechy svědků a znalců. Obžalovanému muži hrozí až dvanáct let vězení.