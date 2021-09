Úředník neoprávněně převedl Limberského luxusní auto, dostal podmínku

Kromě ročního trestu podmíněně odloženého na stejně dlouhou dobu musí obžalovaný uhradit peněžitý trest ve výši 50 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly lhůty pro případné odvolání.

Podle státního zástupce Jana Hrubého šedesátiletý úředník Anton Kovarovič v květnu 2019 úmyslně vydal duplikát technického průkazu k vozidlu Bentley Continental na nového vlastníka z Prostějova, i když mu ze strany žadatele o převod původem ze Srbska nebyla předložena ověřená plná moc od vlastníka vozu.

„To nezákonně akceptoval a vystavil duplikát, i když k žádosti nebylo předloženo zmocnění. Ani v předloženém dokladu o evidenční kontrole z téhož dne nebylo vypsáno číslo technického průkazu. Tím porušil svoji pravomoc a provedl úkony v registru vozidel bez potřebných náležitostí i bez vědomí leasingové společnosti sAutoleasink,“ popsal státní zástupce, čím podle něj úředník zneužil svoji pravomoc.

Za to byl ohrožen trestem od jednoho roku do pěti let.

Kovarovič, který před dvěma týdny skončil v práci, a teď je na úřadu práce, striktně odmítl, že by se čehokoli dopustil úmyslně.

„Je mi líto, co se stalo, co jsem udělal. Byla to moje nedbalost. Bohužel, teď už to nevrátíme. Je mi to upřímně líto. Celý život jsem bojoval za spravedlnost a takhle to končí, když mám před důchodem. To je konec,“ prohlásil u soudu Kovarovič.

Podle spisu fotbalista David Limberský chtěl na začátku roku 2019 koupit jiné auto, i když Bentley ještě nebyl zcela splacený. Na policii pak řekl, že měl na Bentley dva zájemce – muže z Plzně a pak muže původem ze Srbska pobývajícího na Klatovsku. S ním se v té době znal asi pět let, ale nebyli kamarádi.

V lednu 2019 auto předal muži z Klatovska, který s ním pak jezdil. Od něho se měl později dozvědět, že auto je nabourané, ale cizinec prý viníkem kolize s jiným autem na Domažlicku nebyl. Limberskému slíbil, že se o vše postará.

Plná moc, kterou cizinec od fotbalisty dostal, měla být na vyřešení všeho kolem nehody. Jenže cizinec podle spisu přišel v květnu 2019 na úřad a požadoval převod auta na nového majitele.

Kovarovič řekl, že mu uživatel auta nejdřív volal a pak přišel na úřad. Neměl u sebe velký technický průkaz, místo kterého chtěl vydat duplikát, ani některé další dokumenty.

Limberský by přeci nedělal žádnou levárnu

„I když neměl všechny věci, které měl mít, předložil mi doklady včetně evidenční kontroly vozu z toho dne. Pochopil jsem z toho, že na evidenční kontrole ty doklady musel mít a pak je asi ztratil. On naléhal, prosil, že to potřebuje převést. Vlastníkem vozu byla leasingová společnost. Ukazoval mi v mobilu scany listin, plnou moc od limberského advokáta, že mu dává plnou moc na veškeré úkony, kromě jiného i pro odbor dopravy. Podle mě tedy i na převod. Říkal jsem mu, že schází plná moc od sAutoleasinku. Odpověděl, že to splácí, a vše je v pořádku,“ vysvětloval soudci obžalovaný muž.

„Vždyť Limberský je známá osobnost. Říkal jsem si, že by nedělal nějakou levárnu, navíc když to bylo sepsané advokátem,“ dodal obžalovaný.

Auto nakonec přeregistroval na firmu z druhého konce republiky. Žadatel o převod mu sliboval, že všechny dokumenty přiveze později. To se ale podle spisu ani přes urgence úředníků nikdy nestalo. U soudu odmítl vypovídat.

Nabourané Bentley nakonec skončilo na Slovensku. Fotbalista David Limberský auto, které už neměl, splácel až do letošního února. Za tu dobu za něj zaplatil přes 1,6 milionu korun.

Jeho právník požádal soud, aby v případě odsouzení úředníka soud rozhodl o náhradě přesahující milion korun, což je suma, za kterou bylo nabourané auto prodané. Soud o tom dnes nerozhodoval.

Podle spisu byla nesprávně provedena i evidenční kontrola nabouraného Bentley před jeho problematickým přepisem. Podle advokáta za to byla společnost, jejíž zaměstnanec udělal evidenční kontrolu v rozporu se zákonem, už potrestán.