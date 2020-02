Kriminalisté vyšetřují fingovanou nehodu s autem fotbalisty Limberského

Nehoda se stala na silnici mezi obcí Hluboká a Loučim na Domažlicku. Za volantem luxusního Bentley Continental seděl pětačtyřicetiletý cizinec. Ten tvrdil, že do něj v zúženém podjezdu pod železniční tratí narazila řidička Mercedesu-Benz.

Podle policie třiačtyřicetiletá řidička nerespektovala značku Přednost protijedoucích vozidel a pod mostem vjela mírně do protisměru. Levou stranou narazila do levé strany vozu Bentley, který byl po střetu odražen do zdi železničního mostu a také do dopravního značení.

Tak oba aktéři popsali nehodu u pojišťovny. Ta ale kvůli pochybnostem nárok na způsobenou škodu ve výši 813 tisíc korun doposud nevyplatila.

Státní zastupitelství Právu potvrdilo, že policisté zahájili trestní stíhání obou řidičů pro pojistný podvod. Během vyšetřování kriminalisté totiž zjistili, že poškození obou vozidel neodpovídá jejich vzájemnému kontaktu.

„Obě vozidla byla na komunikaci umístěna do takového postavení, aby nehoda působila věrohodně. Bentley byl pravou stranou najetý a opřený o zeď mostu,“ uvedl Novinkám zdroj obeznámený s případem.

Kriminalisté ale také prověřují okolnosti, za kterých bentley dva měsíce po údajné nehodě změnil majitele. Podezřívají úředníka dopravního inspektorátu klatovské radnice, že vůz přeregistroval bez potřebných dokladů na firmu, která se specializuje na prodej havarovaných vozidel.

„Provedl úkony v registru silničních vozidel bez splnění zákonných náležitostí a tím postupoval úmyslně v rozporu se zákonem o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vlivem jeho protiprávního jednání došlo ke změně vlastníka a provozovatele vozidla,“ uvedl zdroj.

Žádost o převod podal stejný cizinec, který je vyšetřován kvůli předešlé fingované nehodě. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby,“ potvrdil zdroj obeznámený s případem.

Podle něj zaměstnanec městského úřadu provedl změnu v registru bez plné moci s ověřeným podpisem od původního vlastníka i provozovatele vozidla a novému majiteli vystavil duplikát technického průkazu. Vozidlo přitom stále ještě patří leasingové společnosti a David Limberský je jeho provozovatel.

Limberský se svým bentley se dostal do pozornosti médií už několikrát v minulosti. V září 2015 s ním naboural v opilosti. Následně fotbalistu podvedl jeho známý, který se měl postarat o opravu vozu. Peníze, které na to od Limberského dostal, ale do servisu nepředal a nechal si je pro sebe.