Oklamal fotbalisty Limberského a Daridu, u soudu dostal sedm let

Podle mluvčí Krajského soudu v Plzni Jany Durné je rozsudek nepravomocný. Kromě sedmiletého nepodmíněného trestu byla Pazderkovi uložena povinnost oklamanému Limberskému nahradit škodu 5 milionů korun a Daridovi 800 tisíc korun.

Obchodník s luxusními vozy Pazderka podle státní zástupkyně sliboval Davidu Limberskému, že za jeho peníze nakoupí auta a o zisk z prodeje se podělí. Svůj slib ale nedodržel. Od sportovce si půjčil celkem 5 195 000 korun.

Pazderka vinu odmítá a tvrdí, že peníze od Limberského byly například na nákup drahého mobilu či hodinek s diamanty, které fotbalista chtěl mít. Údajně sportovcům půjčoval i na hazard.

„David po mně po nocích chtěl, abych mu půjčoval stovky tisíc až miliony. Ty pak společně s Petrželou prohráli v hernách v centru Plzně. Pokaždé, když si ode mě půjčil, neměl druhý den z čeho peníze vrátit. Platil mi vždy koncem měsíce, když dostal z klubu výplatu,“ popsal svůj pohled na finanční vztahy šestatřicetiletý Čeněk Pazderka.

LImberský nařčení z gamblerství odmítá. „Nejsem žádný závislý gambler, přijde mi to úplně mimo. I kdybych hrál, nikdy bych si nepůjčil, mám dost peněz. Navíc jsem 11 měsíců na hřišti, je to scestné, úsměvné,“ vysvětlil již dříve Limberský. Ten Pazderku bral roky jako kamaráda.

I proto mu opakovaně posílal na jeho účty statisíce korun. Další dva miliony, tentokrát v hotovosti, předal Limberský Pazderkovi v obchodním centru Olympia v Plzni v polovině roku 2016. Bez jakékoliv stvrzenky.

„Bylo to na kamarádské bázi,“ odpověděl Limberský. „Říkal mi, že se dostal do finančních problémů, půjčil jsem mu na obchod, aby se mohl zase zvednout,“ sdělil fotbalista.

Kvůli půjčce se prý Limberský pohádal se svojí přítelkyní, která s tím nesouhlasila. „Říkala, že je to velká částka a rozmlouvala mi to. Nedůvěřovala mu. Bohužel jsem si prosadil svůj názor,“ uvedl Limberský s tím, že nikdy nechtěl Čendu, jak obžalovaného nazýval, dohnat k soudu. Došla mu ale trpělivost a trestní oznámení nakonec podal.

Limberský podle svých slov doplatil i na to, že při opravě svého nabouraného auta Bentley vsadil opět na Pazderku. I když mu dal předem 1,5 milionu, po roce prý přijel do servisu a zjistil, že auto je stále v dezolátním stavu. Majitel servisu mu řekl, že ho nemůže opravit, protože nedostal peníze.

U soudu Limberský líčil i to, jak některé obchody nejen s Pazderkovou firmou probíhaly. Na něj a jiné fotbalisty si firmy vzaly úvěry na luxusní auta, která pak půjčovaly movité klientele. Část zisku kasírovali i fotbalisté. Stalo se ale i to, že splátky museli platit fotbalisté poté, co je leasingová firma urgovala.

Někdy to údajně musel Limberský hasit i tak, že auto prodal. Na sebe měl postupně napsaných sedm luxusních aut, část byla určena k byznysu.

Druhým podvedeným je fotbalista Vladimír Darida. Podle spisu mu Pazderka zprostředkoval prodej vozu za více než jeden milion korun. Fotbalista ale od obžalovaného po několika urgencích dostal necelých 300 tisíc, zbytek peněz si Pazderka ponechal.

Pazderkovi hrozilo až deset let vězení.

Čeněk Pazderka u Krajského soudu v Plzni (15. 10. 2019)