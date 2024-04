Kraj chce stavět samoobslužný přívoz přes řeku Berounku, bude pro pět lidí

Náměstek hejtmana Pavel Čížek ze STAN předpokládá, že letos projekt získá stavební povolení, které nyní vyřizuje stavební úřad v Třemošné. „Jakmile bude stavební povolení, budu se snažit, abychom to co nejdříve stavěli. Je to celkem jednoduchá a rozumná věc,“ prohlásil Čížek.

Věří, že by se stavělo v roce 2025. Cena je odhadovaná zhruba na pět milionů korun. Podle náměstka je to cena srovnatelná s různými cyklolávkami, které se budují jinde. Projekt byl připravený po konzultaci i s Českou plavební správou.

Dohled nad provozem přívozu by měla zajišťovat obec Hromnice, které by zařízení kraj předal do užívání. Samotnou stavbu přívozu bude mít na starost Správa a údržba silnic Plzeňského kraje (SÚSPK).

Její technický náměstek Martin Vít řekl, že nejnáročnější na realizaci bude úprava nástupišť na březích Berounky. „Musí se tam totiž počítat i s možnou kulminací hladiny. Proto nástupiště musejí být robustní,“ vysvětlil. Mezi nimi má pro přepravu sloužit plavidlo připomínající prám s kapacitou pěti lidí.

Proti záměru vybudovat přívoz se staví obec Němčovice. Se stavbou sice původně souhlasily, ale postoj pak změnily. Starosta Karel Ferschmann to zdůvodňuje tvrzením, že původně obec neměla k projektu relevantní informace. Navíc nyní zpochybňuje jeho smysl. Tvrdí, že na druhé straně, kde je území Němčovic, v podstatě nic není.

„Je tam červená turistická stezka, kde je minimální provoz, na co tam budou dělat tenhle přívoz?“ ptá se. „Ukázali nám jednoduchou kresbu, že to bude odnímatelné, v případě velké vody se to demontuje. Řekli jsme, že s tím souhlasíme. Ale pak přišel z Třemošné ze stavebního úřadu projekt, který byl o něčem jiném, že se tam bude betonovat. Tudíž představa, že se to bude dát demontovat, padla. Proto jsme nakonec změnili stanovisko zastupitelstva a změnili jsme souhlas na nesouhlas,“ vysvětlil.

Technický ředitel SÚSPK ale odmítá, že by Němčovičtí dostali nedostatečné podklady. „Projektová dokumentace, kterou měli k dispozici, je pořád stejná. Určitě jsme starostovi nepředložili něco jiného. To nemáme zapotřebí,“ konstatoval Vít.