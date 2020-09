Na ženě polité ředidlem hořel oděv, expartner dostal za útok čtyři roky vězení

„Obžalovaný byl uznán vinným z těžkého ublížení na zdraví v jednočinném souběhu s přečinem poškození cizí věci a odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v délce čtyř let. Pro výkon trestu se zařazuje do věznice s ostrahou,“ sdělila mluvčí Krajského soudu v Plzni Lucie Jíchová.



Rozsudek není pravomocný, osmatřicetiletý David Gábor se ihned odvolal.

Při rozhodování o výši trestu soud žádné polehčující okolnosti neshledal. Naopak přitěžující bylo to, že obžalovaný byl v minulosti již 19krát soudně trestán.

Incident se odehrál loni v srpnu v bytě v Chebu. Davida Gábora vpustila do bytu ve třetím patře jeho bývalá o dva roky starší přítelkyně. Dvojice se nejprve pohádala.

Muž pak podle žalobce zamkl dveře do obývacího pokoje a klíče zahodil. Odšrouboval víčko od ředidla, které si donesl, a rozpouštědlo lil na ženu, konferenční stolek a pohovku, kde byla deka a polštář.

„Bez tebe nebudu, umřeme tady spolu. Slíbil jsem ti to. Když spolu nebudeme, uhoříme oba dva,“ křičel muž a přitom zapaloval na několika místech deku.

Začalo hořet, muž se lekl a utekl. Ženu v bytě nechal

Žena se snažila rukou plameny uhasit, ale to se jí nepodařilo. Vzala proto hořící věci a vyhodila je na balkon.

„Vlivem zahoření pohovky došlo k vytvoření hustého dýmu, který ztěžoval dýchání a orientaci. Obžalovaný se lekl, našel klíč, odemkl si a utekl. Poškozené se podařilo utéct do kuchyně, kde otevřela okno, do kbelíku natočila vodu a požár uhasila ještě před příjezdem hasičů. Během toho ale na ní začaly hořet tepláky, které si svlékla a tím si způsobila popáleniny na rukou prvního a druhého stupně,“ stojí v obžalobě.

Podle spisu se Gábor ještě jednou do bytu vrátil, tentokrát s nožem v ruce a řekl expartnerce, ať ho raději zabije. Pak utekl. Popálenou ženu odvezli záchranáři do nemocnice.

Incident neměl tragické následky jen díky tomu, že žena byla duchapřítomná a ihned začala jednat. Pokud by podle znalce včas neopustila hořící prostor a došlo by k intenzivnějšímu zahoření prostor, s velkou pravděpodobností by se nadýchala zplodin a udusila by se.

„S ohledem na způsob vedení útoku a užití vysoce hořlavé látky musel být obviněný srozuměn s tím, že může poškozené způsobit rozsáhlé popáleniny nebo těžkou či smrtelnou otravu toxickými zplodinami,“ konstatoval žalobce.



Podle znalkyně z oboru soudní psychiatrie Gábor netrpí žádnou duševní poruchou a v době páchání trestné činnosti mohl své chování ovládat. V minulosti bývalou partnerku opakovaně slovně i fyzicky týral.