Těhotná žena šla v noci do baru na limonádu, porodila tam chlapečka

Na noční službu z pondělí na úterý v podniku na Americké třídě dlouho nezapomeneme barman Jiří Bureš.

„Stalo se to někdy po půlnoci. Do baru vešla těhotná žena, že si chce dát Fantu. Nikdy předtím jsem ji u nás neviděl,“ vzpomíná sedmadvacetiletý Jiří.

Po chvilce si žena sedla na židli a řekla, že začíná rodit. „Okamžitě jsem vzal telefon a zavolal záchranku. Naštěstí v baru slavilo rozlučku se svobodou šest dam a byly to sestřičky. Dvě z nich začaly paní pomáhat,“ popisuje adrenalinový zážitek barman.

Žena si lehla na zem a miminko se během chvilky narodilo. „Byl to mžik, šlo to strašně rychle,“ dodal barman. Novorozence pak zabalili do šátku a pečovali o něj do příjezdu záchranářů.

Novopečená maminka jim před odjezdem do nemocnice stačila říct, že porod vůbec nečekala, protože do narození syna zbývaly ještě dva měsíce.

„Chlapečka jsme uložili do inkubátoru a i s maminkou ho převezli do Fakultní nemocnice v Plzni,“ uvedl za záchrannou službu Vítězslav Sladký.

„Byli jsme z toho všichni v šoku. Ale všechno dobře dopadlo a to je hlavní,“ doplnil barman, který pak s osazenstvem podniku Jekyll & Hyde narození chlapečka řádně oslavil.