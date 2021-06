Památkáři letos zdražovat neplánují, leckde lákají na slevy pro děti

I když památková sezona začala, na turisty stále čeká celá řada omezení. Skupinových prohlídek se může účastnit maximálně deset lidí. Možná bude i prohlídka hromadných skupin, zájezdů či školních kolektivů, do 30 osob. Tito účastníci se však musí prokázat negativním testem nebo osvědčením o očkování či o prodělané nemoci covid-19.

Před vstupem do interiérů si návštěvníci musí zakrýt dýchací cesty a dezinfikovat si ruce.



„Ačkoliv výpadky příjmů v období epidemie počítáme na miliony korun, v letošní sezoně zdražovat vstupné nebudeme. Naopak jsme rozšířili slevy pro děti a mládež s cílem budovat pozitivní vztah nejmladších generací ke kulturnímu dědictví,“ informoval ředitel územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Od letošního roku se zavádí pro děti a mládež do 18 let snížené vstupné na polovinu základního vstupného. Děti do šesti let mají nadále vstup zdarma, pro mládež od 18 let do 25 let bez rozdílu, zda se jedná o studenty či ne, se vstupné sníží na 80 procent základního vstupného.

Největší novinkou letošní sezony bylo otevření selského dvora U Matoušů v Plzni-Bolevci. Prohlídková trasa v obytném stavení představuje život statkáře a jeho rodiny na konci 19. století a v první třetině 20. století na Plzeňsku.

Přízemí stájí nabízí prostory pro návštěvnické zázemí i rozlehlý víceúčelový sál pro tematické výstavy a akce.

Ve stodole je vystavena zemědělská technika a stroje. „Sýpka se nově stala součástí volně přístupné expozice nazvané Cesta obilí, která prezentuje hlavní činnosti spojené s pěstováním obilí v průběhu zemědělského roku a jeho dalším využitím,“ uvedl správce památky Martin Kolovský.

Švihov láká na nový dětský prohlídkový okruh

Nejenom milovníky historie, vojenství a militarií nadchne nová interaktivní expozice v prostorách bývalého hradního pivovaru na Velharticích nazvaná Krajina míru, pole války. Expozice přiblíží období třicetileté války a postavu Martina de Hoeff-Huerty, který nechal na Velharticích postavit renesanční zámecké křídlo.

Také hrad Švihov přichází v letošním roce s novinkou. Tou je dětský prohlídkový okruh určený pro rodiče s dětmi od čtyř do deseti let. Prohlídka je vedena stejnými prostory jako základní prohlídkový okruh Hrad.

Návštěvníci poznávají osobnost Půty Švihovského z Rýzmberka i to, jak se na hradě žilo v jeho době. „Zavítají například do hodovní síně, do ložnice hradní dámy, do kaple nebo do zbrojnice. Tento okruh je, oproti základní prohlídce, zpestřen hrou pro děti, ve které se děti aktivně zapojují a na konci prohlídky si s pomocí rodičů, vyrazí originální minci,“ upřesnil kastelán Lukáš Bojčuk.

Konat se mohou i kulturní akce. Akcemi nabitý bude 12. a 13. červen. Koná se Víkend otevřených zahrad i Dny Šumavského trojhradí. Zámky Kozel, Manětín a Nebílovy nabídnou komentované prohlídky zámeckou zahradou. Rabí, Velhartice a Kašperk si přichystaly speciální prohlídky zaměřené na obranu a dobývání středověkých hradů.