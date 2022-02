Dva strážce šumavského parku napadl skialpinista a zranil je

Stalo se to v úterý kolem poledne v oblasti Rozvodí v Přírodní památce Královský hvozd. „S takovou mírou agrese jsme se ještě nesetkali,“ řekl k případu mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák.

„Dva naši strážci při běžné kontrole upozornili dva skialpinisty na to, že vstoupili do chráněného území mimo značenou stezku a že jim hrozí postih. Po tomto slovním upozornění však okamžitě došlo k fyzickému napadení obou strážců. Útočník jim způsobil četná zranění,“ popsal incident Dvořák.

Oba lyžaři pak odjeli. Strážci si pomocí linky 158 přivolali pomoc.

„Zároveň byli vyrozuměni členové Horské služby, kteří zraněným přijeli poskytnout první pomoc. Oba strážci byli následně převezeni k ošetření do Klatovské nemocnice,“ doplnil mluvčí. Oba muži jsou v pracovní neschopnosti.

Podle serveru deník.cz udeřil skialpinista strážce lyží do hlavy a když oba upadli, kopal do něj lyžařskými botami. V následné mele byl zraněn i druhý strážce.

Případem se už zabývá policie. „Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zločinu násilí proti úřední osobě. Případ dále prověřujeme,“ sdělila policejní mluvčí Dana Ladmanová. Skialpinisty zatím nemají ztotožněné.

Oblast Královského Hvozdu, kde došlo k napadení, je v zimním období oblíbenou destinací pro skialpinisty. Avšak na celém území Přírodní památky Královský Hvozd a Národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero je možné se pohybovat pouze po přístupných turistických trasách.

To ale mnozí lyžaři nedodržují, navíc vjíždějí do lesních porostů, což vysloveně zakazuje zákon o lesích a to na celém území České republiky.

„Naši strážci, kteří pravidelně spolupracují s policisty, se teď v zimě zaměřují na dohled v těchto, pro skialpinisty atraktivních lokalitách. Snaží se působit především preventivně, ovšem musejí přistoupit i k udělování pokut. Ty se na místě pohybují v řádech tisíců korun. Pokud se však přestupek dostane do správního řízení, může pokuta dosáhnout až výše sto tisíc korun,“ upozorňuje Dvořák.

Podle něj se strážci s agresivitou návštěvníků setkávají stále častěji, většinou jde ale o slovní napadání. Někdy však přejde do fyzických útoků.

Například před třemi roky napadli strážce právě v této jižní části parku, u Plešného jezera, skialpinisté z Rakouska. „Tehdy došlo k fyzickému konfliktu, ale nikdo nebyl zraněn,“ vzpomíná Dvořák.

Loni napadl strážce u Černého jezera německy mluvící návštěvník. „Po upozornění, že se pohybuje spolu s dalšími na místě, kde nemá být, shodil strážce do jezera. Pak ho kusem dřeva udeřil do čela. Dotyčného se nepodařilo zajistit,“ uvedl další případ špatného chování mluvčí.