Náhradní letiště za Líně by mohlo být v Chotěšově nebo v Dobřanech

„Panu ministrovi jsme naznačili, že není úplně vhodné, když se vystřelí nějaká informace, která se starosty nebyla konzultována předem. Vzápětí ministr sdělil dvě místa, kde by mohlo být letiště,“ uvedl to minulý týden Pavel Malina, místostarosta Chotěšova.

A co případnému letišti starosta říká? „Bude záležet na tom, jak velké bude, jaký tam bude provoz či kde bude umístěné. Pokud bude v polích dál od města, tolik by se nás dotknout nemělo,“ nastínil.

Jediným místem, o kterém by se podle Maliny dalo v okolí uvažovat, by byla pole za budoucím obchvatem obce, kudy povede i železnice v nové trase. V této lokalitě jsou majoritně pozemky města Plzně, která je tu získala v meziválečném období. „Kdyby se měl záměr uskutečnit, podle mého názoru by se musely využít plzeňské pozemky, což jsou dnes pole,“ konstatoval.

Ministr uvedl, že se posuzují varianty náhradních letišť pro leteckou záchrannou službu a civilní piloty, letouny a aviatické školy, které jsou dnes v Líních. „Prověřujeme ve studii proveditelnosti několik lokalit. Je tam Chotěšov a Dobřany, museli bychom to projednat s vlastníky pozemků. Bude se muset najít provozovatel toho civilního letiště, ale máme předběžnou dohodu, že by to mohl být kraj. Může to být i komerční subjekt pověřený krajem,“ řekl Jozef Síkela.

Založení společného podniku

V Chotěšově menší letiště je, v Dobřanech by bylo na skládce Vysoká, kde původně letiště před téměř sto lety bylo. Ministr nabídl starostům z okolí záložního armádního letiště Líně u Plzně založení společného podniku, který by ovlivňoval budoucí rozvoj a chod strategického podnikatelského parku (SPP), který zde chce vybudovat stát. Hlavním investorem továrny tam má být Volkswagen (VW), který v Líních plánuje postavit za 120 miliard korun gigafactory na 130 hektarech SPP. O tom, co má stát na zbylé ploše, by spolurozhodovaly obce se státem.

Společný podnik by také ovlivňoval provoz parku. Finální dohoda mezi ČR a VW bude podle Síkely uzavřena do prosince. „Teď budeme s obcemi vyjednávat o jeho konečné podobě, o rozdělení pravomocí a dalších detailech. Jeho vznik může být během na dlouhou trať a bereme v potaz, že obce od nás budou potřebovat záruky co nejdříve,“ řekl ministr.

Ty poskytne ministerstvo obchodu a průmyslu prostřednictvím smluv, které zahrnou dohody o vybudování dopravní infrastruktury, splnění požadavků obcí a založení společné firmy. Síkela si dovede představit model, v němž by zástupci obcí získali místa v dozorčí radě.

„Být účasten v akciové společnosti, která bude mimo jiné rozhodovat o tom, komu se prodají pozemky, kromě toho prvního investora (VW), znamená, že bychom se dostali z pasti,“ řekl starosta Dobřan Martin Sobotka, který narážel na to, že pokud továrnu nevybuduje VW, v řadě stojí další zájemci.

Miroslav Sedlák, starosta Nové Vsi, která bude gigafactory zasažena nejvíc, uvedl, že společný podnik není špatný nápad, protože potom by obce měly kontrolu nad tím, co se bude v území dít. Nová Ves ale zatím žádné smlouvy uzavírat nemůže. Je totiž vázána výsledky referenda, v kterém občané gigafactory odmítli. Závazek referenda obci podle zákona vyprší příští rok v září.