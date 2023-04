Kvůli gigafactory se plánuje přesun letecké záchranky, v hledáčku je pět míst

Dokonce se mluvilo o tom, že v Líních vznikne gigafactory i centrum integrovaného záchranného systému, kde by byli hasiči, pozemní i letecká záchranná služba a kanceláře policie.

„Debatujeme, kam leteckou záchrannou službu v okolí Líní přesuneme. Velmi záleží na tom, jestli ji bude nadále zajišťovat armáda, nebo ne,“ sdělil serveru Novinky.cz ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Podle neoficiálních informací Novinek by mohlo jít o stejnou lokalitu, kterou vláda připraví pro piloty. I této skupině, která záložní armádní plochu využívá, slíbil Fialův kabinet kompenzace. Letiště by totiž kvůli gigafactory zaniklo.

Jak uvedli zástupci státní agentury CzechInvest na úterním veřejném projednávání gigafactory v Dobřanech, už je vytipovaných pět lokalit, kde by mohlo nové letiště stát. „Konkrétní lokality nemůžeme zveřejnit,“ uvedl před občany hlavní koordinátor projektu gigafactory Petr David z CzechInvestu.

Klíčová je podle něj studie proveditelnosti, která by měla být hotová do pěti týdnů. „Pět lokalit bychom měli posoudit z hlediska technického stavu a vyhodnotit, která z nich by přišla do širšího jednání. Tím plníme únorové usnesení vlády. Pokud plán vyjde, budou tam mít piloti mnohem lepší zázemí, než které dnes mají na letišti Líně,“ sdělil Petr David.

Pět možných lokalit pro leteckou záchranku

Piloti, kteří na Letišti Líně fungují dnes, jsou ale zatím velmi skeptičtí. Většina oslovených hovoří o tom, že se jedná o investici za jednu až 1,5 miliardy korun, jejímž největším oříškem bude, že kdekoli se stát o letišti zmíní, občané budou kvůli hluku proti.

Mluvčí Letecké záchranné služby v Líních Jolana Číhová konstatovala, že k tomu armáda chystá tiskovou zprávu.

Hejtman Rudolf Špoták pro MF DNES uvedl, že z důvodu toho, že hasiči připravují stavbu nové požární zbrojnice, se kraj chce připojit. „V České republice by to bylo první velké integrované centrum, kde by byly letecká a pozemní záchranka, hasiči, pravděpodobně by tam měla být i policie. Neměla by to být služebna, ale spíš by tam byly nějaké místnosti,“ konstatoval ve čtvrtek hejtman. Umístění letecké záchranky ale po vyjádření Válka pravděpodobně padá.

„Teď řešíme, na které části průmyslové zóny Líně by objekt byl. Pokud by to bylo jižněji směrem k Dobřanům, pro hasiče a pozemní záchranku by lokalita nebyla vhodná, protože by nám nevycházely dojezdové vzdálenosti a budovali bychom základnu hasičů a záchranky jinde,“ sdělil Špoták.

Pokud by byl objekt zhruba v místě, kde je nyní letecká záchranná služba nebo blíže k dálnici D5, bylo by to vhodné místo. „Důvodem je to, že bychom z tohoto místa mohli obsluhovat oblast Nýřanska, Zbůchu a dalších obcí,“ sdělil Špoták.

Připomněl, že se stavbou nových prostor pro hasiče a pozemní záchranku se počítalo i před rozhodnutím o gigafactory. „Teď ale vyčkáváme, jestli si stanoviště pozemní záchranky postavíme sami, nebo se bude jednat o sdruženou investici u gigafactory,“ sdělil Špoták s tím, že by se do nového objektu přesunula pozemní záchranka z Nýřan.

