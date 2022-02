Kuřáky covid prakticky minul, postihuje zdravé či astmatiky, říká lékařka

Ambulantní specialistka Drahomíra Nová se téměř 40 let stará o pacienty s plicními problémy. Do její ordinace na poliklinice v Plzni na Doubravce chodí hodně kuřáků. O jejich léčení tvrdí, že je to sisyfovská práce. „Nemají zájem o moderní léky, u kterých je podmínka, že pacient musí přestat kouřit,“ říká v rozhovoru pro MF DNES.