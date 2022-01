Screening odhalí rakovinu plic, kvůli covidu ale na něj není čas

„Už zase roste počet nemocných pacientů s covidem a tím pádem i počet telefonátů, proto tento program nyní není na prvním místě,“ posteskla si klatovská praktická lékařka pro dospělé Alena Štáhlichová.

Z její kartotéky by se preventivní program podle jejího odhadu týkal tak dvou stovek lidí, kteří dlouhodobě kouří.

„Nás to nehorázným způsobem zatíží, já nyní denně ošetřuji 40 lidí, takže už jedu nadoraz,“ sdělila lékařka Drahomíra Nová z plicní ambulance na poliklinice v Plzni-Doubravce.

Ta se bojí i toho, že se vrátí doba, kterou zažila v době nejsilnější vlny covidu loni na jaře. „Tehdy jsme měli i 70 lidí denně. Začala jsem v sedm hodin ráno a odcházela jsem v šest hodin večer,“ svěřila se.

Přiblížila, že v Plzni mimo nemocnice ordinuje zhruba šest plicních ambulantních specialistů a z toho tři jsou v důchodovém věku. Pro lékaře v důchodu by podle ní mohl být screeningový program tou poslední kapkou, po které by s praxí skončili.

„Na tom by nebylo nic neobvyklého, ale my nemůžeme sehnat nikoho, kdo by naši ambulanci převzal,“ sdělila Nová s tím, že ve špitálech jsou nyní plicní lékaři placení podstatně lépe než soukromníci.

Cílem je zachytit rakovinu plic včas

Že by všechny zájemce o screening vyšetřila Fakultní nemocnice v Plzni se také nedá očekávat, protože ta je zaměřená hlavně na superspecializovanou péči.

„Klinika pneumologie a ftizeologie nebude vstupně vyšetřovat všechny adepty screeningového programu, ti budou primárně vyšetřeni praktickým lékařem a ambulantní plicním lékařem. Na kliniku do jejího pneumoonkochirurgického centra budou odesíláni pacienti s pozitivním nálezem na screeningovém CT,“ přiblížila lékařka kliniky Štěpánka Břízová.

Ta ale jedním dechem říká, že program je velmi potřebný, protože cílem je záchyt případů karcinomu plic v časném stádiu, kdy je možné nabídnout optimální léčbu a snížení úmrtnosti s touto příčinou.

„Screening přinese záchyt u většiny pacientů v počátečních stadiích nemoci a tudíž bude možná radikální léčba tohoto onemocnění,“ sdělila Břízová. Dodala, že kuřáci jsou ohroženi rakovinou plic, na kterou se v drtivé většině přijde pozdě.

„Celých 85 procent případů karcinomu plic je zjištěno v pozdním stádiu. Ročně zemře na rakovinu plic 5400 Čechů. Jisté je, že nejlepší prevencí rakoviny plic je nezačít kouřit či případně co nejdříve přestat,“ uvedla Břízová.