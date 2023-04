Kytarový mág Pavlíček přivezl na Žebřík skvělé hosty a získal speciální cenu

Nejúspěšnějším interpretem se in memoriam stal Meky Žbirka s albem Poslední věci a se skladbou Nejsi sám, kterou nazpíval společně se svým synem Davidem.

Muzikanti z Vypsané fixy se stali skupinou roku a jejich skladbu Buvol si fanoušci zvolili jako nejlepší videoklip. A Michal Pavlíček získal speciální cenu magazínu iREPORT.

To, že se nejlepšími zpěváky stanou Ewa Farna a Marek Ztracený, již tak překvapivé nebylo. „Unikátní vystoupení, emotivní momenty během udílení, vřelá atmosféra, možnost prvního velkého setkání na prahu nové hudební sezony - to jsou hlavní důvody, kvůli kterým sem fanoušci i samotní muzikanti jezdí. Těší nás to a děkujeme jim“, shrnul atmosféru večera ředitel Hudebních cen Žebřík Jarda Hudec.

Výsledky SKUPINA: 1. Vypsaná fixa, 2. Chinaski, 3. Lucie ALBUM: 1. Poslední věci – Miro Žbirka, 2. Kusy radosti – Vypsaná fixa, 3. Frihet - Chinaski SKLADBA: 1. Nejsi sám – Miro Žbirka feat. David Žbirka, 2. O tobě i o mně – Anna K., 3. Zázraky – David Stypka, Ewa Farna VIDEOKLIP: 1. Buvol – Vypsaná fixa, 2. Řeka – Cocotte Minute, 3. Lítej (Davidovi) - Mirai ZPĚVÁK: 1. Marek Ztracený, 2. Tomáš Klus, 3. David Koller ZPĚVAČKA: 1. Ewa Farna, 2. Eva Burešová, 3. Kateřina Marie Tichá OBJEV: 1. Tereza Balonová, 2. LABe, 3. Marcell AKCE: 1. Rock for People, 2. Hrady CZ, 3. Metronome Prague FILM: 1. Banger, 2. PSH Nekonečný příběh, 3. Tajemství staré bambitky Speciální cena magazínu iREPORT: Michal Pavlíček

Několikahodinovou show v plzeňském DEPO2015 v pátek otevíral DJ Friky se svými rychlými skratchy doprovázenými podobně zkratkovitými videosekvencemi. Zpěvačka Kateřina Marie Tichá dokázala s kapelou Bandjeez atmosféru v sále rozvinout a už při třetí skladbě s ní publikum zpívalo a velmi dobře reagovalo. Nic menšího si moderátorská dvojice Marek Taclík a Iva Pazderková nemohli ani přát, protože před předáváním prvních cen bylo publikum ve skvělé náladě.

„Je radost být tu s vámi,“ pochválil kytarista a skladatel Michal Pavlíček publikum, které zahrnul do skvělých a místy až nekonečných kytarových sól. Rozčísnout mu je pomáhala Bára Basiková, Kamil Střihavka či Vilém Čok, kteří také pokřtili Pavlíčkovo nové album Faces, které vyšlo před několika dny. Písničky jako Země vzdálená s Kamilem Střihavkou a Bárou Basikovou či Zubatá, v níž zpíval Radek Škarohlíd dodaly Pavlíčkovi potřebný vokální náboj, což návštěvníci v sále kvitovali bouřlivými ovacemi.

Hudební set Vypsané fixy pak už rozjížděl solidní mejdan, na kterém zazněly písničky z nové desky Kusy radosti i hitovky z předchozích kapelních nahrávek. Plzeňská Znoucetnost plynule převedla fanoušky až do sobotního rána, které pokračovalo na baru tradiční afterparty.