Pilsner Fest mění tvář, nabídne více druhů piv a méně známých kapel

„Společně s marketingovým oddělením pivovaru jsme se shodli, že Pilsner Fest by neměl být zacílený na mainstreamové kapely a být jen dalším hudebním festivalem, kterých je všude spousta. Cílem je, aby lidé přišli společně s námi oslavit to dobré pivo,“ řekl Ján Porada z agentury Yashica, která má poprvé na starost hudební program.

V areálu pivovaru i na náměstí Republiky zahrají například Post It, Michal Hrůza a kapela Hrůzy, Lake Malawi nebo Iné Kafe.

Středobodem slavností budou velkokapacitní stany fungující jako hospody.

„Letos, kdy je poprvé nasazen tento koncept, jich máme pět. Myslíme si, že do budoucna budou přibývat. Je to podle nás cesta, kterou by se měl Pilsner Fest ubírat i v dalších ročnících,“ konstatuje Porada.

Že by kvůli neúčasti slavných interpretů ubyl počet návštěvníků, si nemyslí. „Samozřejmě, že jsou lidé, kteří chodili hlavně kvůli muzice a k tomu byl pro ně další faktor, pivo. To bychom ale do budoucna nechtěli. Myslíme si, že oslava v nové podobě bude fungovat i bez těch velkých jmen. V momentě, kdy bude atmosféra v jednotlivých stanech taková, jaká má být na oslavě piva, si lidé ani nevšimnou, že nehraje nějaká známá kapela,“ podotýká.

Na festivalu se představí restaurace ze všech koutů republiky. Plzeňský ležák si tak návštěvníci vychutnají třeba v plzeňské restauraci Švejk, v karlovarské restauraci Nároďák nebo v brněnské restauraci U Čápa. Jednotlivé stany budou věrně kopírovat interiér každého z podniků.

Letos uplyne 177 let od chvíle, kdy bavorský sládek Josef Groll poprvé navařil pivo, které dalo vzniknout novému pivnímu stylu podle místa zrodu nazvaného pilsner nebo pils.

„Je to dnes vůbec nejrozšířenější pivní kategorie, náleží do ní asi 70 procent celosvětové pivní produkce. Právě úspěch piva typu pils, díky němuž zná plzeňský ležák celý svět, se stal hlavním tématem letošního Pilsner Festu,“ říká Martin Troup, marketingový manažer značky Pilsner Urquell.

A emeritní sládek Václav Berka k tomu dodává: „Pilsner Fest je svátkem piva, které inspirovalo svět. A je to také oslava kvality. Proto zde budou naši nejlepší výčepní z celé České republiky i ze světa, kteří uspěli v soutěži o nejlepšího výčepního Master Bartender.“

Zájemci budou moci pivo od mistrů svého oboru nejen ochutnat, ale také se od nich něco přiučit. Připravena je totiž škola čepování.

Výběr z programu Scéna náměstí 17.00 Lake Malawi, 18.42 přípitek, 19.15 M. Hrůza a Kapela Hrůzy, 21.00 Petr Benda & Band Scéna pivovar 20.00 Iné Kafe, Mydy Rabycad, Malalata Restaurace Švejk 13.00 Přemysl Kubišta, 20.00 Švejk band Na Spilce 13.00 Suit Up, 13.00 Electric Therapy Nároďák 11.00 Bad Boys, 21.00 Jiřina a Michal Pagačovi

Neodmyslitelnou součástí Pilsner Festu je společný přípitek v 18.42 hodin, který přímo odkazuje k roku 1842, kdy sládek Josef Groll uvařil první várku plzeňského originálu. Připíjet se bude současně přímo v pivovaru a na náměstí Republiky.

Veřejnosti bude přístupný i samotný pivovar. Kromě běžných prohlídek se hostům otevře také speciální festivalový okruh, který se zaměří na historii vodárenské věže i proces výroby originálního ležáku.

Součástí prohlídky bude i návštěva jinak nepřístupné bednárny. Speciální prohlídky se budou konat každých 15 minut od 10 do 20 hodin.

Letos poprvé se na akci představí zástupci minipivovarů. „Plzeňský ležák stále inspiruje, což dokazují i ležáky šesti minipivovarů, které budou moci zájemci ochutnat,“ říká Berka.

Akce přinese také dopravní omezení. Motoristé musejí v sobotu v době od 10 hodin do půlnoci počítat s komplikacemi a uzavírkami v okolí pivovaru a náměstí Republiky.

Z Prahy jede do Plzně speciální vlak Pilsner Express

Nejbližší placená parkovací místa jsou v parkovacím domě Rychtářka, u Hornbachu a pod mostem Milénia. Blízká bezplatná parkoviště jsou u nákupního centra Albert a u Baumaxu.

Pro návštěvníky z Prahy a středních Čech je připravený speciální vlak Pilsner Express, který vyjíždí z pražského hlavního nádraží v 10.30, zpět z Plzně se vrací ve 23.30.

Cesta trvá přibližně hodinu a 45 minut a má pět zastávek – Praha Smíchov, Beroun, Zdice, Hořovice, Rokycany a Plzeň. Vlak je zdarma, stejně jako vstup na Pilsner Fest. Kapacita vlaku je však omezená, je potřeba přijít včas.

Pilsner Fest v roce 2017