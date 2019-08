Rvačka skončila smrtí fanouška Viktorie. U stadionu vzniklo pietní místo

Incident se stal krátce před půlnocí ze čtvrtka na pátek. „V jednom z restauračních zařízení došlo k potyčce mezi dvěma muži. Ta pokračovala i venku,“ popsala středočeská policejní mluvčí Veronika Čermáková.

Vít K. utrpěl vážný úraz hlavy a hrudníku. Záchranáři ho převezli do zdravotnického zařízení ve Střešovicích, kde v pátek bohužel zemřel. „Případ si proto převzali krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin těžké ublížení na zdraví,“ doplnila Čermáková. Policie už podala návrh na vzetí obviněného do vazby. Pachateli hrozí osm až šestnáct let vězení.

K neštěstí se vyslovil také plzeňský fotbalový klub na sociální síti. „Viktoriánská rodina v pátek přišla o svého důležitého člena, fanouška Víta K. Vyjadřuje upřímnou soustrast rodině a přátelům,“ stojí na facebookovém profilu.

Před stadionem, konkrétně severní tribunou, vzniklo pietní místo. Lidé sem přicházejí a zapalují zde svíčky. Viktorii čeká zítra odpoledne zápas se Slováckem. „Aktuálně řešíme, jestli bychom památku Víta K. uctili minutou ticha,“ sdělil tiskový mluvčí klubu Václav Hanzlík.