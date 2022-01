Nabíječek elektromobilů přibývá, objevují se i v odlehlejších místech

Informace o počtu nabíjecích stojanů uvádí web fdrive.cz. „Před čtyřmi lety provozoval ČEZ v kraji čtyři dobíjecí stojany, dnes je to téměř šestkrát víc,“ uvedla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová.

Na celkovém počtu registrovaných vozů se elektromobily sice podílejí jen 0,2 procenta, prodeje ale svědčí o tom, že jejich zastoupení se bude zvyšovat.

V roce 2019 se v Česku prodalo 756 elektromobilů, o rok později už to bylo téměř pětkrát víc, celkem 3 262. Loni si lidé odvezli ze showroomů 2 646 elektrických aut. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu.

Největší množství stanic na jednom místě má v kraji ČEZ, a to na 85 kilometru dálnice D5, kde je v obou směrech po dvanácti stojanech.

V Plzni se podle Holingerové mohou řidiči letos těšit na jeden velký dobíjecí hub, kde bude k dispozici několik rychlodobíjecích stojanů.

„V dalším výhledu se v Plzeňském kraji počítá i s instalací ultrarychlých stanic schopných zkrátit dobu dobíjení oproti rychlým stanicím až na polovinu,“ sdělila mluvčí.

Od rychlosti dobíjení se odvíjí také nové ceníky. Registrovaný zákazník ČEZ u dobíjecí stanice o výkonu do 22 kW od začátku letošního roku platí za jednu kWh 6 korun s DPH, u stanice s rychlejším nabíjením o výkonu 50 až 99 kW to je 8 korun a u té vysokorychlostní s výkonem nad 100 kW je to 10 korun.

Dobíjecí stanice v kraji vybudovala i Pražská energetika, která nabízí ceny 5, 6 a 8 korun s DPH podle rychlosti nabíjení. Nabíječky má třeba u čerpací stanice TANK-ONO na Domažlické třídě v Plzni a na dalších několika místech po celém kraji.

Velkým rozšiřovatelem sítě je i firma E.ON, která má stanice v Nýřanech u dálnice D5 nebo v Dobřanech či Rokycanech. V kraji jsou dobíjecí stanice i firmy Tesla a Innogy.

Výhodou je, že se síť postupně zahušťuje nejen ve velkých centrech, ale zasahuje i do odlehlejších míst. Příkladem jsou Prášily, Kašperské Hory, Bělá na Radbuzou, Manětín, Hartmanice nebo Rozvadov. Stanice nechybí ani v Dýšině, Kyšicích či Plasích. Dá se tedy říci, že kdo se po kraji elektroautem pohybuje, už by bez proudu zůstat neměl.

V Česku registrovaná vozidla dle typu paliva benzin 2 012 375 (61,9 %)

nafta 1 123 195 (34,6 %)

hybridy 13 032 (0,4 %)

elektromobily 8 763 (0,3 %) - kraji funguje 156 nabíjecích stojanů pro elektromobily - 5 až 10Kč stojí 1 kWh elektřiny podle rychlosti nabíjení

Síť ČEZ, která začala vznikat v roce 2012, za rok 2020 dodala e-autům u stojanů ČEZ celkem 1 963 523 kWh.

„To je ekvivalent 54 542 plných dobití elektromobilu střední třídy s kapacitou baterie 36 kWh. Loni ČEZ navzdory částečnému vlivu pandemických omezení v první polovině roku prolomil hranici tří milionů odebraných kWh,“ přiblížila Holingerová.

Podle dat Centra dopravního výzkumu Ministerstva dopravy České republiky bylo průběhu ledna až prosince 2021 v Centrálním registru vozidel evidováno 206 876 nových osobních vozidel, což představovalo meziročně o 3 905 registrací více, tedy nárůst o 1,9 procenta.

Z uvedeného počtu bylo 2 646 bateriových elektrických vozidel, meziročně o 19 procent méně.

„Téměř pětinový meziroční pokles nás nepřekvapil. V prosinci 2020 došlo totiž ke skokovému nárůstu registrací nově uváděných vozidel na trh – konkrétně se jednalo o 741 bateriových elektrických vozidel Škoda ENYAQ,“ vysvětlil ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.

Upozornil také, že téměř o 90 procent se loni meziročně zvýšily registrace plug-in hybridních vozidel, a to na 3 735. Je to automobil s kombinovaným pohonem spalovacího motoru a elektromotoru.