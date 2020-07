V tunelu u Plzně nesmí zastavit hořící vlak, nařídila Správa železnic

Západní expres letos v lednu po aktivaci záchranné brzdy v jednom z vagonů zůstal stát asi ve třetině jižního tubusu ve směru od Plzně.

„Vagon byl plný dýmu. Pak nás hasiči vzali do druhého tubusu, kde kouř nebyl, a vyvedli ven,“ popsal cestující Daniel Bečvář. Hořící podvozek tehdy uhasila vlaková četa přenosnými hasicími přístroji, problém pak dořešili hasiči.

Byl to historicky první požár v dlouhých železničních tunelech v České republice. Tunel Ejpovice je nejdelší, kratší jsou pod vrchem Vítkov v Praze.

Mluvčí Správy železnic Marek Illiaš s odvoláním na výsledky jejich vyšetřování požáru v ejpovickém tunelu uvedl, že tehdy záchrannou brzdu aktivoval vlakvedoucí. „Takto vyhodnotil naléhavost jejího použití vzhledem k nastalé situaci,“ uvedl Illiaš.

Pokud by ovšem někdy v budoucnu jel tunelem vlak s hořícím vagonem, nesmí zastavit uvnitř, ale musí vyjet z tubusu ven. Vyplývá to z výzvy náměstka generálního ředitele Správy železnic všem dopravcům.

„Pokud hořící vlak uvnitř tunelu zastaví, neprodleně evakuovat osoby propojkou do nezasažené tunelové trouby. Další z bodů je, aby vlakové soupravy vjíždějící do tunelu byly sestavované tak, aby umožňovaly vyblokování nouzových brzd,“ citoval Illiaš další opatření.

To znamená, že do tunelu na okraji Plzně by měly vjíždět jen osobní vlaky, u kterých - když v tunelu někdo zatáhne za záchrannou brzdu, systém umožní vyjet z tubusu ven a až pak zastavit.

„Dosavadní zkušenosti a poznatky z šetření lednové události jsme už promítli do našich předpisů pro strojvedoucí i vlakové čety. Část z nich již platí, další přibudou v řádu týdnů. I když v současné době není na síti Správy železnic povinnost, aby byla vozidla vybavena překlenutím záchranné brzdy, přesto podstatná část vozidel na trati 170 (Klatovy - Plzeň – Praha ) tímto systémem již disponuje,“ uvedla mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Systém, který umožní soupravě vyjet z tunelu, i když někdo použije záchrannou brzdu, by podle Rajnochové měly mít všechny soupravy Českých drah nasazované na Západní expresy i rychlíky Berounka a také všechny motorové jednotky nasazované na regionální spoje Plzeň – Rokycany - Mirošov město.

„U zbývajících souprav, které překlenutí brzdy zatím neumožňují, se připravuje jejich náhrada zcela novými jednotkami typu RegioPanter, jejichž dodávky začnou v příštím roce,“ uvedla Rajnochová.

Při lednovém požáru oheň poškodil dva vagony, škoda byla odhadnutá na 300 tisíc korun. Hasiči evakuovali 38 lidí, při hašení se nadýchali kouře dva lidé z vlakové čety a jeden cestující. Provoz v tunelu byl zastavený asi na šest hodin.

V Rakousku, Švýcarsku, v Itálii i v dalších zemích, kde jsou železniční tunely dlouhé i desítky kilometrů, bývají u těchto tratí osazené snímače teplot náprav lokomotiv nebo vagonů. Pokud se u některého vagonu zcela neuvolní brzda a uložení nápravy nebo podvozek se kvůli tomu nadměrně zahřívají, čidlo okamžitě hlásí problém dispečerům a vlak je před tunelem zastaven nebo odkloněn.

Plánuje se něco podobného i na českých tratích? Podle Marka Illiaše se v současnosti zabývá Správa železnic studií, která má navrhnout řešení.

