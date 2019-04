U čtyř vlakových nádraží v kraji vzniknou autobusové terminály

9:43 , aktualizováno 9:43

Autobusové terminály doplněné o parkoviště pro auta a zabezpečená místa pro odstavení jízdních kol, a to vše hned u vlakových nádraží. To je plán, jak chce vedení Plzeňského kraje nalákat lidi, aby místo auty jezdili veřejnou dopravou a při dojíždění do Plzně stále více využívali vlaky.