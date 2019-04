V okolí Plzně zněly houkačky, záchranáři trénovali zásah u pádu letadla

Zásah u tragické havárie dopravního letadla s 80 pasažéry na palubě cvičili na letišti v Líních záchranáři z Plzeňského kraje společně s jednotkou německých hasičů.

„Podobná cvičení jsou logisticky náročná, běžně se připravují i půl roku. Toto jsme připravovali tři měsíce. Kromě figurantů se do akce zapojilo dalších 308 lidí,“ řekl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Velký válec s okénky na obou stranách částečně uzavřený představoval zachovanou část letounu. V jeho okolí byly sedačky z aut a vagonů, různě zkroucená železa a mezi tím figuranti s reálně vymodelovanými zraněními.

Pro autentičnost ještě organizátoři kolem vraku zapálili ohně ve speciálních plechových vanách.

Hasiči bezprostředně po příjezdu natáhli hadice. Dva z nich, oblečení do speciálních ochranných obleků, začali okamžitě hasit pěnou.

Další zjišťovali, kde jsou zranění a mrtví a začali je přenášet do míst, kam najížděla vozidla záchranné služby a policistů. Přiletěl i vrtulník armádní Letecké záchranné služby.

Záchranáři pak třídili raněné podle vážnosti poranění. Hasiči je přinášeli v nosítkách, na rukou, ale i na záchranářských žebřících nebo deskách, které se odlomily z letounu.

Policisté hlídali, aby se nikdo nepovolaný nedostal mezi záchranáře, a od lidí, kteří byli schopni odpovídat na dotazy, zjišťovali, jak se jmenují a co se stalo.

V okolí Líní, Chotěšova, Stodu i v Plzni tak dnes motoristé potkávali na silnicích více hasičských vozů, policejních aut i sanitek, než bývá zvykem.

Záchranáři totiž figuranty představující vážně zraněné převáželi do nemocnic v okolí, ve kterých lékaři spustili takzvaný traumaplán. Ten se využívá v okamžiku, kdy nemocnice ví, že bude přijímat větší počet pacientů.

Kromě Fakultní nemocnice v Plzni se do cvičení zapojily i nemocnice ve Stodu a v Rokycanech.

Sanitní vozy jely tak, jako by vezly skutečné pacienty. Měly zapnuté houkačky i majáky. Bylo nutné prověřit dojezdové časy v reálném provozu, policisté na vybraných křižovatkách řídili dopravu. Vůbec poprvé se cvičení účastnil i tým koronerů

„Nasazení množství techniky závisí nejen na počtu lidí na palubě letounu. Pokud by spadl do lesa, v současném suchém počasí by s vysokou pravděpodobností způsobil i lesní požár, takže by navíc vyjížděli ještě další hasiči na zdolávání lesního požáru,“ podotkl Poncar.