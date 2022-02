Soukromník chce na Čerchově stavět restauraci, správa CHKO je ale proti

S výstavbou restaurace ale ochránci přírody ani většina okolních obcí nesouhlasí.

Zástupci Klubu Českých turistů se obávají, že spor poškodí hlavně turisty. Město Domažlice totiž v uplynulých dnech získalo stavební povolení na přebudování roty na turistickou ubytovnu s gastroprovozem a muzeem železné opony a panuje obava, že soukromník bude z pozice souseda rekonstrukci blokovat.

„Po sametové revoluci si turistická veřejnost nárokovala zpět celá desetiletí nedostupný vrchol Čerchova, což tehdy orgány ochrany přírody odmítaly. Až intenzivním dlouhodobým vyjednáváním se Správou CHKO Český les se podařilo vrchol Čerchova prosadit jakožto turistickou lokalitu, ovšem s přísnými podmínkami a omezeními,“ vysvětlil šéf svazku obcí Domažlicko Libor Picka.

Upřesnil, že v roce 2019 byla po složitých jednáních schválena Územní studie – rozvojová studie pro vrchol Čerchova, Malinovou horu a Sádek, která je závazná a byla zpracována v koordinaci s odborem výstavby a územního plánování městského úřadu Domažlice.

Na základě konsenzu stvrzeného studií získalo město Domažlice dotační prostředky na sanaci a likvidaci bývalých vojenských budov na vrcholu Čerchova.

„Stavba, kterou tam chce soukromník postavit, je ale v rozporu s podmínkami dotace, kterou by v případě vybudování objektu muselo město Domažlice vracet,“ upozornil ředitel Správy CHKO Český les Tomáš Peckert.

V centru pozornosti je nyní právě Miloslav Konopík, který pozemek s budovou ke zbourání, kde je dnes provozováno bistro, koupil od Klenčí pod Čerchovem za 1,7 milionu korun. Už má hotovou i vizualizaci nového objektu. Říká mu Pasovského chýše, která byla na místě vybudována spolkem turistů na počátku minulého století, a vojáci ji za minulého režimu zdevastovali a nakonec zlikvidovali.

„Bude tam restaurace s dvěma pokoji pro personál,“ sdělil Konopík. Na rozdíl od Domažlic, které už mají na rekonstrukci roty stavební povolení, je Konopík zatím na počátku procesu stavebního řízení.

Územní plán obce Česká Kubice, kam vrchol Čerchova spadá, podle něj stavbu umožňuje, a územní studie, kterou se zaštiťuje svazek obcí Domažlicko, je územnímu plánu pouze podřízená.

Nesouhlas s přepracováním územní studie

Podle Peckerta nový vlastník objekt nabyl při plném vědomí toho, že se s budovou, kterou plánuje na vrcholu Čerchova, nepočítá. „Na Správě CHKO se na to dotazoval a my jsme mu to sdělili,“ uvedl Peckert.

Picka si myslí, že Konopík vědomě koupil pozemek, který je určen k tomu, aby z něj byla pobytová loučka bez jakýchkoli staveb. „Myslí si ale, že studie je k ničemu a že ji může zlomit,“ dodal Picka. Podle něj teď musí rozhodnout domažlický odbor výstavby a územního plánování, kde bude Konopík žádat o stavební povolení.

Domažlický odbor výstavby už má na stole žádost obce Česká Kubice o přepracování územní studie. Odbor proto požádal o souhlas svazek obcí. „Rada svazku Domažlicko jednomyslně na svém zasedání 24. ledna rozhodla o neudělení souhlasu s přepracováním studie,“ oznámil Picka.

Miloslav Konopík podle něj staví starosty obcí do negativní role, že mu brání v podnikání. „Ale v kupní smlouvě má, že budova je určena k demolici,“ sdělil Picek. Potvrdil to i starosta Klenčí pod Čerchovem Jan Bozděch.

Šéf odboru Klubu českých turistů v Domažlicích Petr Matějka se obává toho, že pokud Konopík povolení stavět nezíská, bude blokovat stavbu turistické ubytovny, kterou tam chce co nejdříve začít stavět město Domažlice. „Na to pak doplatí turisté,“ dodal.