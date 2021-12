Radní shání zimní boty pro bezdomovce, nápad získal podporu politiků

David Šlouf z ODS slíbil, že ke všem darovaným párům obuvi opatří teplé ponožky. A jak nápad zorganizovat nákup zimních bot ve větším měřítku vznikl? Myšlenka se narodila, když letos poprvé zástupci města začali s předstihem připravovat opatření, která by umožnila lidem žijícím na ulici přežít v případě, že přijdou mrazivé dny jako na začátku letošního roku.

„Řešili jsme zimní opatření a jedním z nich je, že dáváme dohromady humanitární sklad Diecézní charity. Jednali jsme o stanech, dekách, karimatkách a spacích pytlích. Bavili jsme se o sbírce oblečení. Narazili jsme na to, že problém je obstarat pro potřebné boty. Obnošená bunda se dá většinou ještě nosit, ale ne použité boty, do kterých třeba i teče, protože jsou popraskané. Zjistili jsme, že leccos ze zimního oblečení je možné od hodných lidí získat, ale s botami je to horší. Řekli jsme si, že je zkusíme obstarat jiným způsobem,“ prohlásil David Šlouf.

Jeho spolupracovníci z magistrátu vytipovali e-shopy s vhodnou obuví. Radní k akci vymyslel slogan: „Každý z nás udělal v životě botu… Ale ne všichni ji můžeme dneska obout.“

Pak vznikl plakát s vysvětlením, že v zimních měsících lidem bez domova nejvíc chybí teplé boty a ponožky, které je mohou zachránit před omrzlinami.

Každý z nás udělal v životě botu...

Radní pak na sociální síti ve středu večer zveřejnil výzvu s prosbou o pomoc a nabídl seznam e-shopů, které mohou zájemci k nákupu využít.

Pozitivní reakce přišly rychle. První se k účasti na akci přihlásil náměstek primátora Roman Zarzycký z ANO a vzápětí po něm starostka městského obvodu Plzeň-Lhota Zdeňka Hončarová z ODS. „Smím zakoupit více párů bot?“ chtěla vědět. Po ujištění, že může, ohlásila nákup čtyř párů.

Připojili se další politici. Z ANO například radní Lucie Kantorová, z Pirátů zastupitel Jiří Rezek. „Jdu do toho taky,“ oznamoval náměstek primátora Michal Vozobule z TOP 09 a připojil se i šéf Diecézní charity Jiří Lodr z KDU-ČSL. „Davide, super nápad! Každý rok řešíme, jak adresně na Vánoce přispět. Jdu do toho,“ napsal zastupitel Pavel Kotas z ČSSD.

David Šlouf ještě ve čtvrtek plánoval oslovit prostřednictvím e-mailů další zhruba stovku lidí z magistrátu a městských obvodů Plzně.

Rekordmanem byl do čtvrtečního večera manažer soukromé společnosti Luděk Drnec. „Začni plést fusekle, sedm párů je na cestě,“ vzkázal Šloufovi.

Radní po úspěšném startu výzvy předpokládal, že by se tak mohlo vybrat celkem přibližně sto párů zimních bot. Počet bezdomovců v Plzni se odhaduje na zhruba 450.

Plzeňská radnice se začala připravovat na pomoc bezdomovcům v mrazech už v říjnu a listopadu. Bude přitom spolupracovat s městskou policií i neziskovými organizacemi. Domluvené jsou možnosti využít kapacity ubytoven nebo distribuce zimního oblečení z humanitárního skladu v Cukrovarské ulici 16. Tam by také v době mrazů sloužil bezdomovcům vytápěný stan.