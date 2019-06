Pohádková zastávka autobusu přitahuje pozornost, řidiče má zpomalovat

Originální dílo se začalo tvořit loni na podzim. Od té doby budí stále pozornost. Řidiči aut i cyklisté se u něj zastavují a často také fotí. „Zájem je ohromný. Vždycky jenom koukám, kde všude se snímky objeví,“ uvedl starosta Karel Ferschmann.

Mezi návštěvníky, kteří si nenechali včerejší událost ujít, byla Ivana Šulcová z Chříče. „Zdálky je to parádní. Jdu se hned podívat ještě dovnitř. Podobných míst by mohlo vzniknout klidně víc,“ myslí si.

Původní nápad byl přitom ryze pragmatický. Vedení obce totiž chtělo, aby šoféři nejezdili Němčovicemi tak rychle. „Auta tady neuvěřitelně lítají, zvláště co se zrekonstruovala silnice z Břas do Liblína. Plánovali jsme sem dát alespoň omezení rychlosti, ale to nám policie nepovolila. Když jsme kvůli opravě dělali novou zastávku s čekárnou, padla volba na pařezovou chaloupku. Chtěli jsme, aby řidiči v místě sundali nohu z plynu,“ vysvětlil Ferschmann.

Starostu překvapila i reakce místních, kteří myšlenku uvítali. Mnozí z nich se do akce dobrovolně zapojili. Někteří řemeslníci se vzdali nároku na honorář nebo si nechali proplatit pouze materiál. „Obvykle lidé řeknou, že se dělají hlouposti, které stojí peníze. V tomto případě ale zjihli a nadchli se. A teď jsou na čekárnu hrdí,“ dodal.

Pařezovou chaloupku tvoří tvárnice zbroušené do tvaru velkého pařezu. Na nich je hnědá betonová fasáda imitující kůru dřeva. Střecha se skládá z pokroucených větví, na ní je umístěn křivý komín. Ve štítu stavby visí znak obce, pod ním lucerna. Samotná místnost s okýnky je vymalovaná namodro, na stěně jsou nakreslené hodiny.

Před čekárnou hlídají cestující figury skřítků. Křemílka a Vochomůrku vyřezal Ivan Šmíd z Jičína. Pohádkové postavy dostaly na studené zimní měsíce ručně pletené šály. Kolem čekárny vznikla skalka, kde nechybí mech ani kapradí. Budova stojící u fotbalového hřiště má ještě horní patro, které se zatím nevyužívá.

Večerníček napsal Václav Čtvrtek, scénář pak Zdeněk Smetana, který je zároveň autorem postav. Hlas skřítkům propůjčila Jiřina Bohdalová, která se na netradiční dílo přijede v červnu podívat.

„Největší starost jsem měl o to, aby chaloupka vypadala přirozeně a byla podobná svému originálu. Myslím, že se nám to povedlo. Svědčí o tom i dotaz jednoho pána, který se ptal, kde jsem sehnali tak velký pařez,“ řekl starosta. Projekt vyšel na zhruba sto tisíc korun.