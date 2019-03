Nevyhovující zastávka odložila vznik trolejbusové linky ke zlínské zoo

Už od pondělí 1. dubna měla začít platit jedna z nejzásadnějších změn ve zlínské MHD za dlouhá léta. Město a Dopravní společnost Zlín–Otrokovice (DSZO) plánují, že autobusy linek 34, 35 a 36, které jezdí do turisticky atraktivní zoologické zahrady v Lešné a místních částí Štípa, Kostelce a Velíková, z velké části nahradí hybridní trolejbusy s bateriemi. Ty jsou ekologické a tiché.

Jako nové linky 4 a 5 navíc vyjedou mnohem častěji než autobusy, mezi nimiž jsou dnes mimo špičku i asi hodinové intervaly.

Trolejbusy pojedou každých 15 až 20 minut, ve večerních hodinách co půl hodinu.

Původní dubnový termín ale od středy neplatí. Posouvá se až na začátek června. Důvodem jsou problémy v části Vršava, přes kterou linky jezdí a kde zatím není bezpečná zastávka. K té stávající je špatný přístup a nová ještě není postavená.

„Vzhledem k tomu, že ještě nemáme schválený alespoň provizorní přechod u zastávky u kurtů, nechal jsem odsunout spuštění zkušebního provozu nových linek na počátek června. Do té doby se budeme chtít potkat s obyvateli Vršavy a probrat s nimi plánované změny,“ sdělil primátor Zlína Jiří Korec. „Za vzniklou situaci se občanům omlouvám,“ doplnil.

Lidé z Vršavy si delší dobu stěžují na to, že na tamní točně budou zastavovat jen spoje jedoucí do centra. Ty, které pojedou opačným směrem, tam nezastaví. Při odbočování přes protisměrný pruh by podle dopravního podniku trolejbusy brzdily provoz na frekventované výpadovce ze Zlína. A na točně zase není místo pro více vozů.

„Do září chceme vybudovat další zastávku MHD nacházející se naproti točně. Záměr na její postavení závisel na spolupráci kraje, města a dopravní společnosti,“ naznačil náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek.

Do té doby by museli lidé z Vršavy chodit na nedalekou zastávku Januštice u tenisových kurtů, což se jim z řady důvodů nelíbí.

„Tato zastávka v žádném případě nesplňuje podmínky pro bezpečnost. Zastávka snad ani není zastávka, jeden metr udusané hlíny vedle patníků, žádný přechod na frekventované výpadovce ze (do) Zlína,“ napsala ve veřejném oznámení Lenka Imrýšková z Vršavy, která navrhovala sepsání protestní petice. Upozorňovala i na to, že přejít cestu je velmi riskantní.

Spojů k zoo bude dvakrát víc

Své výhrady dávají najevo také obyvatelé Velíkové. Těm ubude přímých spojů, ve špičce jich pojede jen několik a budou muset přestupovat z linky 4 či 5 na novou autobusovou linku 46.

Ve směru na Velíkovou přestoupí na zastávce Štípa-Škola, v opačném směru na nové zastávce u Lešné před tamní restaurací. Autobusy pojedou každých 30 až 40 minut, což je častěji než dnes.

„Čekání na přestup zpravidla nebude delší než čtyři minuty. V případě menšího zpoždění trolejbusu od Zlína bude přípojný autobus do Velíkové na zastávce čekat,“ reagoval mluvčí DSZO Vojtěch Cekota.

Ostatní cestující by měli změny uvítat bez vážnějších výhrad, což platí i pro návštěvníky zoologické zahrady v Lešné. Tu ročně navštíví až 600 tisíc lidí. Většina z nich přijíždí auty a z jiných měst, ovšem návštěvníků ze Zlína také není málo.

Výluková linka 55 lépe obslouží Bahňák Blíže na zastávku městské hromadné dopravy budou mít od 1. dubna obyvatelé staré kolonie baťovských domků v otrokovické části Bahňák. Výluková trasa linky 55 dosud končila na zastávce Hurdisky, nyní ale spoje odbočí do Přístavní ulice a zastaví na přesunuté zastávce U Dřevnice v blízkosti začátku Dvořákovy ulice. Ulicí Nadjezd a přes okružní křižovatku se pak vrátí v opačném směru opět na zastávku Hurdisky. Kvůli tomu se také mírně posunou časy odjezdů některých spojů.

Přitom k zahradě jezdívá ve všední den jen 38 autobusů a o víkendech 23. Počty spojů se nyní téměř zdvojnásobí.

„Chceme zvýšit úroveň cestování městskou hromadnou dopravou. Podaří nám to díky této investici, kterou nám umožnily evropské fondy,“ shrnul ředitel DSZO Josef Kocháň.

Zlínská městská hromadná doprava podle něj podobnou obměnu dlouho nezažila. „Rozsahem je podobná změně z konce 80. let, kdy jsme převzali obsluhu tohoto území od tehdejšího ČSAD,“ řekl Kocháň.

Dopravní podnik nakoupil za téměř 100 milionů korun sedm hybridních vozů Škoda 30 Tr, z 85 procent přispěla Evropské unie. Trolejbusy jsou čtyřdveřové a klimatizované. Baterie vydrží bez napájení 12 kilometrů, což dostačuje pro potřebné změny.

Nové linky pojedou s pomocí trolejí na Vršavu a dál už jenom na baterii. Linka číslo 4 zamíří přímo ke kostelu do Štípy, na další křižovatce odbočí na Lešnou a vrátí se do Zlína přes Kostelec. Linka 5 pojede opačným směrem.

„Protože jde o zásadní změnu, budeme považovat první měsíce provozu za testovací. Přibližně po třech měsících zkušenosti vyhodnotíme a případně uděláme změny, které tyto linky z pohledu cestujících ještě více zkvalitní,“ popsal Čížek.

Během prvního týdne provozu budou ve Štípě asistenti dopravního podniku, kteří v případě potřeby cestujícím poradí. Lidé mohou své připomínky a dotazy telefonovat na linku dispečera 577 052 103.

Zlín je v používání hybridních trolejbusů tuzemským průkopníkem.

Před třemi lety pořídil první dva, které se osvědčily, a proto přistoupil k nákupu dalších. Podle Cekoty začnou jezdit jako normální trolejbusy, když skončí životnost jejich baterií. Dopravní podnik by pak nakoupil nové hybridní vozy.