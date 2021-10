Obyvatelé plzeňské Doubravky by chtěli stoly na ping-pong i psí loučku

Z velkých městských obvodů Plzně pouze v Doubravce umožňují takové zapojení občanů do rozhodování. Komise nyní prověří, zda je uskutečnění navržených projektů reálné a takové postoupí od závěrečného kola výběru.



O vítězi rozhodne hlasování veřejnosti v době od 15. listopadu od 12. prosince. Hlasovat bude možné na webu rozhodnetesami.cz nebo prostřednictvím formuláře, který bude v Doubraveckých listech. Na realizaci vybraného záměru má městský obvod připraveno 1,5 milionu korun.

Loni v hlasování nejlépe uspěl záměr vysázet alej stromů podél cesty pod vrchem Chlum. V rámci prvního ročníku lidé podali 49 nápadů. Letos byl na navrhování pouze jeden měsíc a lidé zaslali pětašedesát nápadů.

„Ukazuje se, že po prvním ročníku stále více lidí ví, co to je participativní rozpočet, jak funguje a k čemu slouží,“ řekl starosta Doubravky Tomáš Soukup (ANO). Domnívá se, že tomu pomohl i vítězný projekt z loňského roku, stromová alej pod Chlumem, který už obvod uskutečnil.



Místostarostka Lenka Kočová (ODS) letos mezi proveditelné návrhy počítá například pořízení stolů na ping-pong, postavení lezecké stěny nebo loučku pro výcvik psů.



„Za dobrý nápad považuji i instalaci laviček podél stromové aleje pod Chlumem, která zvítězila v prvním ročníku participativního rozpočtu a byla vysázena loni na podzim,“ uvedla.



Další projekt z loňska se připravuje

Další ze tří loni nejúspěšnějších projektů na vybudování takzvané pumptrackové dráhy se ještě připravuje. Sportoviště by mělo vzniknout v areálu Lopatárny na pravém břehu Úslavy.



„V původním návrhu se počítalo s tím, že se bude jednat v podstatě o jakousi plastovou dráhu. Ozvali se nám ale zástupci klubu SK Rapid a nabídli, že by nám dali do výpůjčky pozemek na Lopatárně, kde bychom pumptrack mohli udělat asfaltový. Na to je zapotřebí získat povolení. Do konce listopadu by to mělo být vyřízené a připravené i s projektovou dokumentací. Byli bychom rádi, kdyby to příští rok na jaře vzniklo,“ vysvětlil starosta.

Jedním z návrhů, které loni v Doubravce získaly hodně hlasů, bylo ozelenění střechy na konečné trolejbusů. Záměr však nebylo možné uskutečnit. Při statickém průzkumu loni v září se ukázalo, že konstrukce není schopna unést zátěž dalším materiálem.



V místě ovšem město Plzeň a Plzeňský kraj plánují vybudovat nový dopravní terminál a počítá se při tom se zelenými střechami.