Pardubice začínají v počtu obyvatel dohánět Hradec, periferii se ale nedaří

Problémové regiony leží hlavně na východě kraje Správní obvody ORP Pardubického kraje. Nejproblémovějšími lokalitami v Pardubickém kraji jsou správní obvody šesti měst. Patří mezi ně Třemošnice, Králíky, Chvaletice, Svitavy, Jevíčko a Moravská Třebová. Trojice obcí na Svitavsku je na tom nejhůř. Vyplývá to ze Strategie rozvoje Pardubického kraje 2021-2027. Dokument nutný pro čerpání dotací z eurofondů by měli schválit krajští zastupitelé ještě letos. Ze srovnání šestadvaceti správních obvodů vychází nejhůře Moravská Třebová, v jejímž správním obvodu je mimo jiné nejvyšší podíl nezaměstnaných lidí. Následuje Jevíčko a Svitavy. Na opačné straně žebříčku jsou Pardubice s Chrudimí a Holicemi. Autoři dokumentu, který by mohl sloužit i jako podklad pro rozhodování krajských politiků, hodnotili správní obvody obcí podle sedmi kritérií. Vedle odlivu lidí, stáří obyvatel, počtu pracovních míst a podílu nezaměstnaných a podnikatelů zohlednili i bytovou výstavbu a množství lidí v exekuci. Ze srovnání vyplývá, že největší podíl lidí v exekuci je ve Svitavách a okolí, nejstarší obyvatelé jsou na Třemošnicku, nejméně se podniká na Moravskotřebovsku. Nejvíce obyvatel v letech 2013 až 2018 přibylo v Přelouči a v Lázních Bohdanči, naopak největší odliv lidí zažilo Králicko. Problémovým regionům krajští politici částečně pomáhají rozdělováním dotací či investicemi. Například na Králicko šly peníze do oprav silnic i na podporu cestovního ruchu v Dolní Moravě. Strategie na 229 stránkách analyzuje data ze všech oblastí kraje od zdravotnictví, cestovního ruchu po dopravu. Návrhy a doporučení pro politiky jsou formulovány velmi obecně. Pořízení dokumentu stálo bezmála sedm set tisíc korun, hlavní část zaplatí Unie a stát, podíl kraje činí 34 tisíc korun.