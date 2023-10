Pasíčka zažívají extrémní rok, modernizaci stanice má pomoci i kalendář zvířat

Čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu, 365 dnů v roce je Josef Cach se svým týmem v Záchranné stanici Pasíčka připraven pomáhat poraněným a hendikepovaným živočichům, které se při troše štěstí daří vracet do volné přírody. Z téměř 25 let, co stanice mezi Borem u Skutče a Prosečí funguje, je letošní rok co do počtu záchrany opeřenců a savců extrémní.