Křižovatku na pardubické tepně opravují, omezení potrvá do půli prázdnin

Řidiči, kteří v úterý dojeli v ranní špičce k pardubickému nádraží, zažili nepříjemný šok. Ze všech směrů se tvořily dlouhé kolony, které se hýbaly jen velmi pozvolna. Začala totiž kompletní oprava důležité křižovatky U Marka.

„Je to první den. Dnes bude situace nejhorší. Lidé si pak zvyknou a začnou hledat jiné trasy,“ uvedl šéf pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Bohumil Vebr.

Aby náraz nebyl pro dopravu v centru tak drsný, provoz na vytížené tepně řídili policisté. A neměli lehkou práci. Řada řidičů i chodců zjevně neuměla číst jejich pokyny, a tak se ke slovu až příliš často dostávala i píšťalka.

„Takto velká stavba se bez zmatku bohužel nikdy neobejde,“ hodnotil situaci na místě mluvčí ŘSD Jan Rýdl s tím, že silničáři se museli do práce pustit.

„Oprava povrchu vozovky nesnesla odkladu, my jsme se báli, že by příští zimu nevydržela. Jsme si vědomi toho, že je to jedna z nejdůležitějších křižovatek v Pardubicích,“ doplnil Bohumil Vebr.

Silničáři vybírali zhotovitele podle ceny a podle doby, za jakou je schopný opravu provést. Nejkratší lhůta byla 35 dní do zprovoznění, náklady budou 8,8 milionu korun.

Stavební firma už vyfrézovala část vozovky, půjde do hloubky 70 centimetrů a udělá novou konstrukci. Podle Vebra se silnice už velmi dlouho neopravovala. Silničáři jen rekonstruovali před časem napojení křižovatky do Hlaváčovy ulice.

„Tam se odfrézují jenom vrchní vrstvy, bude posouzeno podloží a položeny nové vrstvy, bude to asi 113 metrů,“ řekl Vebr.

Dělníci budou podle něj pracovat 12 hodin denně včetně svátků a víkendů, aby práci stihli včas. „Budeme používat běžné technologie, záruční doba je pět let, životnost vozovek je běžně deset let,“ řekl oblastní ředitel firmy Metrostav Richard Rakouš.

Protože je lokalita hodně dopravně vytížena, musí stavební firma provést opatření, aby dokázala zásobovat stavbu materiálem.

„Dopředu jsme s tím počítali, pronajali jsme blízko pozemky, materiál jsme si nadeponovali předem, abychom nemuseli čekat v dlouhých kolonách. Jen asfaltová směs se skladovat nedá, s tím si musíme poradit,“ řekl Rakouš.

Od úterý jsou kvůli stavbě uzavřeny dva jízdní pruhy ve směru z centra, což je od odbočky k autobusovému nádraží zhruba k bývalé čerpací stanici. Provoz je obousměrný, ale jen v polovině vozovky.