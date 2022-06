Cyklopruhy, nebo parkování? O proměně nebezpečné ulice rozhodnou zastupitelé

Rozjet se na kole po ulici 17. listopadu v centru Pardubic chce odvahu. Každou chvíli hrozí, že řidič zaparkovaného auta nečekaně otevře dveře a cyklistu nekompromisně pošle třeba pod kola projíždějícího trolejbusu.

Od ledna navíc problém dostal další rozměr. „Jel jsem po ulici s malou vnučkou na dětské sedačce. Jel jsem tedy pomalu a vlastně jsem na chvíli způsobil dopravní zácpu. Řidiči mne neměli jak objet,“ uvedl šéf zastupitelského klubu ODS Petr Klimpl.

Auta totiž musejí od 1. ledna cyklisty objíždět ve vzdálenosti 1,5 metru, což je kvůli hustému obousměrnému provozu na 17. listopadu nereálné. Správně by při dopravní špičce motoristé měli tedy jet za cyklistou a nepředjíždět ho, což se sice zpravidla neděje, ale třeba řidič MHD si těžko může dovolit předpis porušit.

„Mám pocit, že by pak uvědomělí občané bombardovali dopravní podnik i policii usvědčujícími záběry, a tomu se řidiči budou chtít vyhnout,“ řekl náměstek pardubického primátora Petr Kvaš.

Vyřešit situaci na nebezpečné ulici tak měly cyklopruhy, které by však vznikly na úkor parkovacích míst. Asi čtyřicítka majitelů domů a provozovatelů obchodů si to však nepřála s tím, ať cyklisté jezdí jinudy.

„Je to komunikace, kde je velký provoz cyklistů, koloběžkářů. Jezdí i po chodnících. Dopravní přestupky tam řeší hlavně městská policie,“ řekl ČTK Tomáš Krpata z krajského dopravního inspektorátu s tím, že policie navržené opatření v podobě cyklopruhů už podpořila.

Navrhl je náměstek Kvaš, který však v prvním kole neuspěl. Proti se postavil třeba zastupitelský klub hnutí ANO. „Myslím, že klíčový byl postoj zastupitele za ANO Jana Procházky, který má na ulici pobočku firmy a nepřeje si, aby lidé neměli možnost před ní zaparkovat. To mi přijde jako velmi krátkozraký postoj,“ uvedl šéf zastupitelského klubu Pirátů Vojtěch Jirsa, podle kterého se každý rok v ulici stanou čtyři nehody se zraněním.

Změny chtěl Kvaš zavést původně už od ledna, kdy začala platit novela o provozu na silnicích. Náměstek už dřív avizoval, že ulici rozdělí na dva úseky, a zastupitelé budou rozhodovat o každém zvlášť. Od křížení se Smilovou ulicí po podjezd nejspíš cyklopruhy vzniknou, protože tam nebude nutné kvůli tomu ubírat parkovací místa.

„Od Smilovy ulice k velké křižovatce směrem do centra bude nutné zrušit část parkovacích míst, aby se tam pruh pro cyklisty vešel. Zastupitelé tuto variantu nemusí schválit,“ uvedl Kvaš.

Organizace Besip navíc upozorňuje, že v kraji je více míst, která jsou podobně nepřehledná. Odborníci ukázali třeba na silnici druhé třídy u Lažan, místní části Skutče na Chrudimsku. „Zatáčka je tam moc prudká a je to místo častých nehod. Jako rychlé řešení by mohli silničáři udělat lepší dopravní značení, na křižovatce pak brání ve výhledu stromy, které by bylo nutné pokácet. Jinak by se silnice musela přestavět a musel by se zvětšit poloměr zatáčky,“ dodal Krpata.

Správa silnic má z loňska seznam 14 nebezpečných míst, postupně na ně dělá projekty, drobné opravy a změny za 17 milionů by měly situaci zlepšit. „Z nehodového seznamu míst vybíráme ta, která si nejvíc zaslouží naši pozornost. Výběr proběhl loni, ale teprve letos se to soutěžilo. V jednom kalendářním roce nejde namalovat projekt, získat dotaci a ještě to postavit,“ řekl šéf krajských silničářů Miroslav Němec.