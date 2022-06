Na Pardubicku začala výstavba přivaděče na dálnici D35 od Holic

Tři a půl kilometru, jeden most, prakticky rovina. Nová přeložka silnice I/36 od Holic k Časům, jejíž stavbu v pondělí odpoledne ŘSD zahájilo, patří k těm jednodušším. Uleví okrajové části obce Horní Ředice a zbaví řidiče velmi ostré zatáčky a jedné velmi nepříjemné křižovatky. Sloužit má řidičům už od konce příštího roku.

Akce za necelých dvě stě milionů korun přichází tak trochu pozdě. Dálnice v Časech nyní končí, přivaděče z obou stran by byly nejvíce potřeba právě teď.

Generální ředitel ŘSD Radek Mátl připustil, že po otevření nového úseku dálnice z Časů do Ostrova v prosinci letošního roku význam tohoto přivaděče trochu poklesne. „Na druhou stranu po dostavbě dalších úseků, které máme naplánované ve směru na Borohrádek a do Čestic, zase získá na významu, protože to bude spojnice do oblasti Orlickoústecka. Pomůže to Hradci Králové a velmi přetížené silnici I/11,“ uvedl Mátl.

Ačkoliv stávající silnice z Holic do Časů nabízí řidičům kvalitní a rychlé spojení, kvůli stavbě dálnice D35 povede v nové trase. Na cestě od Holic k Časům se řidiči po dostavbě přivaděče zcela vyhnou ostré zatáčce u ředického kostela, kde se také nachází několik domů.

Jinak je silnice od jakékoliv zástavby už nyní dost vzdálená. Rizikovým místem, kde došlo již k několika nehodám, je křižovatka I/36 a silnice do Komárova či Ředic. K tomuto křížení silnice I/36 z obou stran klesá, a ačkoliv vede mimo obec, je před ním snížena rychlost na 70 km/h.

Nově povede I/36 jižněji přes tuto silnici III. třídy. Most bude patrně nejsložitější částí stavby, která jinak neprochází žádným složitým terénem, a proto je na ní navržen už jen jeden menší propustek. Trasa povede rovinatou krajinou využívanou převážně zemědělci.

Pro řidiče bude mnohem důležitější stavba obchvatu Sezemic, která podle informačního letáku ŘSD začne příští rok a řidiči se po novém sedmikilometrovém úseku projedou nejdříve v roce 2025.

„Je naším cílem vybrat zhotovitele stavby, získat příslušná povolení a dokončit majetkoprávní přípravu tak, abychom v roce 2023 zahájili i druhou stavbu od křižovatky Časy směrem do Pardubic. Pak bude vyřešen tento uzel,“ uvedl Radek Mátl.