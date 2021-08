Podhořanské letiště rozezní Polní koncert, děti pobaví miss Stočesová

Program začíná ve 14 hodin a startuje Dětským dnem a soutěžemi pro nejmenší, který má na starosti bývalá miss Kateřina Stočesová.

„Vstupné se u nás neplatí, lidé mohou zaplatit dobrovolný příspěvek za podvečerní koncert. Výtěžek z něj dostane dětské psychiatrická klinika Fakultní nemocnice v Motole,“ řekl organizátor akce a zástupce pořádající firmy Aeropartner Richard Santus.

Na letišti si dají sraz nejen veterány na čtyřech kolech, ale také historická letadla. Aeroklub připravil pro návštěvníky lety jak v motorových letadlech, tak na kluzácích.

„Ty plánujeme vytáhnout dříve, takže zájemci o let mohou přijít dříve,“ řekl ředitel podhořanského letiště František Treml. Společnost Aeropartner předvede dva britské dvoumístné dvouplošníky Tiger Mothy.

V 17:50 však všechna letadla dosednou a jejich motory utichnou. Letiště se změní v hudební podium, na němž vystoupí Pražský filmový orchestr v plné síle 75 hudebníků pod taktovkou dvorního dirigenta Jiřího Korynty.

„V jejich podání zazní mezinárodní filmové melodie Johna Williamse, Ennia Morriconeho, Elmera Bernsteina a dalších věhlasných skladatelů. Filmové kostýmy a historické převleky v řadách návštěvníků jsou vřele vítány,“ řekl Treml.

A tak se návštěvníci mohou vykrášlit do kostýmu Vinnetoua, Fantomase, Hvězdných válek nebo například Profesionálů. Melodie ze všech těchto filmů a seriálů na letišti zazní.

Ostatně účast na koncertu vyžaduje slavnostní oblečení, neboť akce je považována za společenskou událost.

„S přihlédnutím k překvapivě velkému zájmu o letošní ročník budeme mít připraven dostatek občerstvení pro všechny kdo přijdou, včetně velké dobové polní kuchyně,“ řekl Santus.

Pro děti letiště připravilo jedno netradiční letecké vyžití - létání na navijáku v kluzácích. Navijákový start je podle Tremla nejlevnější varianta, jak se dostat do vzduchu, a to až do výšky 250 - 300 metrů.

„Dítě přijde, sedne si do letadla, za ním sedí pilot instruktor, který celou akci vede, ale pro dítě to vytváří dojem, že pilotem je ono,“ popsal Treml. „Letenka“ v kluzáku vyjde na 200 korun.

Jinak je ale možné až do zahájení koncertu využít k letu jakékoli z nabízených letadel. V nabídce je například motorový Zlín Z-43 nebo L-200 Morava.

„Máme připravené trasy, z nichž si mohou zájemci vybrat, bude jich hned několik. U příslušného letu bude vždy uvedená jak trasa, tak cena,“ upřesnil Treml.