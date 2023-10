Chtěl vědět, proč spí s jinými. Muže soudí za pokus o vraždu expartnerky

Dvaačtyřicetiletý Michal Motl se v dubnu letošního roku podle obžaloby posilnil alkoholem a dojel autem do Lanškrouna, kde bydlela jeho bývalá přítelkyně. U garáže vzal sekeru, rozbil jí skleněnou výplň dveří domu, odemkl si, spící ženu vzbudil a začal ji rdousit. Mezitím jí bil hlavou o betonovou podlahu.

Život poškozené zachránil telefonát ženy, která s manželem bydlí v druhé polovině dvojdomku. Ta uslyšela rány, pak volání o pomoc, a tak zavolala sousedce, zda je v pořádku. Když jí kamarádka nebrala služební mobil, vytočila soukromé číslo.

Hovor ale nepřijala volaná, ale obžalovaný. Napadená podle spisu využila chvilku, kdy ji muž přestal rdousit, a utekla na ulici.

Podle znalce z oboru soudní lékařství se nacházela v druhém stupni dušení. „Nastupuje bezvědomí, stoupá krevní tlak, tečkovité krevní výronky svědčí o překrvení spojivek. K úmrtí nedošlo jen díky aktivní obraně poškozené a přerušení vedeného útoku,“ řekl znalec Jan Rejtárek.

„Slibovala mi, že spolu zestárneme“

Obžalovaný nesouhlasí s tím, že by chtěl ženu připravit o život. „Chtěl jsem vysvětlení, proč spí s jinými muži. Chtěl jsem vědět důvod. Slibovala mi, že spolu zestárneme. Nechtěl jsem ji usmrtit,“ vypověděl Motl.

Před soudem uvedl, že onoho rána viděl svou bývalou partnerku přes okno v posteli s jiným mužem, a tak si to s ní šel večer vyříkat.

„Řekla mi, Míšo, miluji tě. Před očima jsem měl to, co jsem viděl ráno. Nevydržel jsem to a dal jí pěstí,“ popsal začátek incidentu obžalovaný. Následně si prý podle svých slov na nic dalšího nepamatuje, až telefonát od sousedky. „Řekl jsem, že jsem bývalé partnerce ublížil a ať jí zavolá záchranku,“ popsal Motl.

Pak podle výpovědi svědků vzal telefon poškozené, začal v něm hledat a jedno číslo vytočil. Muži, který hovor zvedl, pak sprostě vynadal, protože si myslel, že to je milenec jeho expartnerky. Poté v doprovodu souseda z domu odešel.

Předsedkyně senátu, žalobce i zmocněnkyně poškozené se od obžalovaného marně snažili zjistit, co se stalo. Motl si podle svých slov na nic nepamatuje. „Podobné výpadky paměti můj klient mívá. Nevím to od něj, ale jeho otce, sám mi nic takového neřekl,“ řekl obhájce Petr Gallat.

To přiznal i obžalovaný, který měl před více než patnácti lety vážný úraz. Vjel na kole pod vlak. Měl prasklou lebku a krevní podlitiny na mozku. „Stává se mi to po požití alkoholu, někdy i zcela náhle. Nedávno jsem měl výpadek při sezení s psycholožkou ve věznici,“ řekl Motl.

U soudu také přiznal, že za podobné chování už byl v minulosti trestaný. V podmínce ale vedl řádný život. Nyní mu hrozí deset až osmnáct let vězení.