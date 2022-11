Přes Semtín to k dálnici nepůjde, silničáři na víkend zavřou tah na Prahu

Silnice I/36 poblíž vlečky se veškerému provozu uzavře v pátek v 18.30 hodin, uzavírka potrvá do pondělního rána.

„Kvůli pokládce asfaltových vrstev bude uzavřen zhruba 300metrový úsek od železničního přejezdu Pardubice, Semtín (vlečka) směrem k zastávce MHD Semtín,“ informuje úřední deska krajského úřadu, jehož odbor dopravy uzavírky silnic schvaluje.

Řidiči osobních aut a těch do 7,5 tuny, kteří se budou od Lázní Bohdanče potřebovat dostat do Pardubic, pojedou z kruhového objezdu na bohdanečském náměstí směrem na Hradec Králové a přes obec Srch, místní část Hrádek dál přes Doubravice do Pardubic.

Lidé, kteří budou o víkendu využívat městskou hromadnou dopravu, musí počítat se změnami. „Spoje linky číslo 3 budou ze zastávky Semtín, hl. brána, což je zastávka na parkovišti, obousměrně vedeny odklonem přes Doubravice, Hrádek do zastávky Lázně Bohdaneč, autobusové nádraží. Tuto zastávku jsme v obou směrech přeložili na nástupiště číslo 1,“ řekl ředitel pardubického dopravního podniku Tomáš Pelikán.

V úseku z Lázní Bohdanče do Rybitví závod bude zřízena kyvadlová doprava. Pro její spoje bude nástupní i výstupní zastávkou Rybitví, závod ve směru do Pardubic. Na autobusovém nádraží v Lázních Bohdanči bude umožněn vzájemný přestup cestujících mezi spoji linky č. 3 a kyvadlovou dopravou.

„Spoje linky č. 7 a 33 s konečnou a výchozí zastávkou Rybitví, Uma točna budou ukončeny a zahájeny v zastávce Semtín hlavní brána,“ upozornil Pelikán a dodal, že zastávky Rybitví závod, Uma továrna a Uma točna nebudou spoje obsluhovat.

Autobusy linky číslo 18, které zajíždějí do Černé u Bohdanče a dál do Živanic, pojedou obousměrně ze zastávky Semtín zastávka odklonem přes Doubravice.

Stavební dělníci se na stavbě mostku, který vede nad areálovou silničkou chemičky, zdržovali poměrně dlouho. „Nepomohlo nám, že jsme opravu mostu dělali za provozu a museli pracovat na polovinách. Jinak bychom most předali o měsíc dva dříve,“ řekl Jiří Černík zodpovědný za opravu mostu.

Práci komplikovalo také velké množství sítí a hlavní trakční vedení, které místem prochází. Kolem mostku ještě budou probíhat dokončovací práce, takže se řidičům může stát, že bude doprava v místě namátkově zastavena. „Čeká nás ještě dodělávka svahů nebo úklid,“ řekl Černík.