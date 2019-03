Sfoukni svíčky. Roboty plní úkoly studentů. Vítěz pojede do Pekingu

Již poosmé v soutěži RoboRave bojují středoškoláci z celé republiky. Ti nejlepší pojedou s robotem, nad jehož konstrukcí, opravováním a vylepšováním strávili stovky hodin, do Pekingu na celosvětovou soutěž.

Osmnáctiletý student Jakub Ešpandr z Dolních Libchav, který navštěvuje pardubickou elektrotechnickou školu, se soutěže účastní potřetí. Při prvním pokusu skončil šestý, loni třetí, letos byl v kvalifikaci jedním z mála, jehož robot nepotřeboval na sfouknutí čtyř svíček ani polovinu limitu. „Dařilo se nám poměrně dobře v tréninku, tak doufám, že to tak bude i nadále,“ říká Ešpandr.

Pravidla jsou jasně daná, ovšem každý rok je pořadatelé něčím ozvláštní. „Letos máme nové pravidlo, svíčky nejsou stejně velké a mají velikost od 10-45 centimetrů. Proto musí mít soutěžící na robotu umístěny senzory tak, aby dokázaly detekovat svíčky různých velikostí. Už tak je poměrně náročné takového robota sestrojit,“ říká rozhodčí soutěže Matouš Havrlík.

Osmý ročník RoboRave, soutěž robotů ve sfoukávání plamene.

Když robot přijede ke svíčce, nedotkne se jí a sfoukne ji, má sto bodů. Za poslední má v ideálním případě 400 bodů, protože má tři zástěny a robot ji tedy musí najít. První je vidět, ale od druhé už přibývají zástěny, takže je úkol složitější. Letošní úroveň robotů je zřejmě nižší než v minulém ročníku.

„Je to dáno náročností postavit tak dobrého robota. I učitelé asi málo tlačí na své žáky, aby robota dotáhli do konce, protože se nám týmy odhlásily,“ řekl Havrlík. Obtížnost je ale na místě. Vítězní konstruktéři poletí na světové finále soutěže do Pekingu. „Držíme si takovou úroveň, že jsme schopni vyhrávat po světě. Stavíme stejná hřiště, máme ta samá pravidla,“ řekl Havrlík.

Aby robot zvládl přijet do bezpečné vzdálenosti a nedotkl se svíčky a ještě ji zhasl, musí mu konstruktéři nainstalovat infračervené senzory nebo tepelné kamery nebo dokonce web kamery. Na základě detekce senzoru pak přijde do řídicí jednotky signál, zapni větrák a ten svíčku uhasí.

„Samotná konstrukce robota byla za tři týdny hotová, programování trvalo více než 160 hodin. Vítězství a cesta do Číny by mě samozřejmě potěšila, je to centrum dění všech výrobků,“ říká Ešpandr. Kdyby se mu podařilo zvítězit, zřejmě by ještě zlepšil systém zhášení svíček, aby jeho robot dokázal zhasnout i svíčku menší než deset centimetrů.