Kraj předběhl ostatní v soutěži o stamiliony, ale musí mít správně projekty

Bylo to podobné, jako když fanoušci chtěli získat vstupenky na zápas Slavie v Dortmundu. Stačilo pár okamžiků po zahájení prodeje a byly pryč.

Podobným způsobem zástupci krajů na konci listopadu bojovali o dvě miliardy z EU určené z evropských peněz na opravy silnic druhé a třetí třídy. Peníze z 91. výzvy byly virtuálně rozebrány za čtyři vteřiny. Rychlost není jediné kritérium, ale pokud budou žádosti v pořádku, bude právě podání žádosti rozhodovat - peníze získají ti, kteří si požádali dříve.

Všechny žádosti od Olomouckého a Moravskoslezského kraje například zůstaly pod čarou, naopak Pardubický kraj by mohl obdržet dotace na opravu až 24 silnic a mostů.

„Byly posíleny internetové linky, dvacet pět lidí sedělo v sále zastupitelstva, byly puštěné atomové hodiny, čekalo se na 12.00, všichni klikli na F5 - aktualizaci stránky - a 12.00.03 byly všechny projekty zaregistrované,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD). Ten předpokládá, že kraj na dotacích získá přes 600 milionů korun.

Ministerstvo pro místní rozvoj upozornilo, že proces hodnocení projektů teprve začne.

„Až po ukončení výzvy, dokončení hodnocení a seřazení projektů bude možné říci, které projekty uspěly a obdrží rozhodnutí o poskytnutí dotace. Výsledky by měly být známy na jaře 2020,“ uvedl mluvčí ministerstva Vilém Frček, podle něhož proto o výsledcích nyní nelze vůbec mluvit. Dodal, že všechny kraje měly shodné podmínky.

Půlka od státu, zbytek z Unie

Až po dlouhých tahanicích si kraje vymohly od vlády slib, že získají letos čtyři miliardy na opravy silnic druhých a třetích tříd. Půlku přímo od státu, zbytek z evropských fondů. Jenže při dělení peněz z Bruselu se ukázalo, že někteří dostanou podstatně více, jiní méně a někteří vůbec nic.

Netolický tvrdí, že se pokoušel se zástupci krajů uzavřít dohodu o dělení dotací. V praxi by to znamenalo, že každý z regionů do soutěže pošle jen žádosti v takovém objemu, který odpovídá velikosti jeho silniční sítě. V takovém případě by Pardubický kraj dostal na opravy kolem 120 milionů korun. Jenže s takovým postupem by museli souhlasit úplně všichni, a to se nestalo. A tak se o dotace soutěžilo jako o vstupenky na fotbal.

„Nastavení evropských fondů v tomto období je špatné. Toto je ukázka, když se někdo připraví, a ostatní ne. Mohl bych slavit, že jsme úspěšní, ale toto je zcela chybná regionální politika,“ řekl Netolický.

Pardubický kraj bude pravděpodobně moci investovat například bezmála sto milionů korun do opravy silnice z Mladkova do Jablonného nad Orlicí. Bude moci dokončit modernizaci silnice II/315 z Hrádku do Ústí nad Orlicí, ale dojde i na opravu mostů v Trnávce, Štěpánově u Skutče či ve Chvaleticích. Opravy silnic v Pardubickém kraji z evropských peněz začnou už příští rok, ale nikoli najednou, je totiž příliš mnoho akcí.

Nerovnoměrné rozdělení dotací z Unie na opravy silnic druhé a třetí třídy mezi jednotlivé kraje lze ještě teoreticky srovnat. Chystá se totiž ještě jedno dělení evropských peněz a hejtmani se teoreticky mohou dohodnout, jak si poslední balík přerozdělit. Pardubický kraj je prý k dohodě připraven.