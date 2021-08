Opravu výpadovky v Moravské Třebové provázejí problémy, řidiči se zlobí

Řidiči, kteří míří do Moravské Třebové od Svitav nebo Lanškrouna, mají více než kdy jindy důvod proklínat dopravní situaci ve městě. A to přesto, že se radnice a Pardubický kraj pustily do oprav „jen“ dvou ulic.