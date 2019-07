Rychlou silnici z Pardubic do Hradce zasypala hlína z nákladního auta

U Opatovic nad Labem se před čtrnáctou hodinou nákladní auto převrátilo na bok po nárazu do svodidel a hlína, kterou převáželo, zatarasila hned dva jízdní pruhy.

Náklad je vysypaný do levého jízdního pruhu ve směru do Hradce Králové i přes svodidla do levého jízdního pruhu na Pardubice.

„Hlínu nakládáme pomocí hasičského nakladače. Pracujeme rychle, protože hrozí únik nafty z nádrží,“ řekla mluvčí hasičů Vendula Horáková.

Doprava je v místě nehody omezena a řídí ji hlídka policistů. Podle odhadů by likvidace následků měla skončit do sedmé večer.

Co bylo příčinou nehody, nyní vyšetřují policisté.