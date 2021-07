Letní kino se promění v dětský festival, uvede rodinné filmy i animáky

Děti se téměř rok nemohly potkávat s kamarády, nemohly sportovat, nechodily do školy. Pandemie koronaviru nejen je odřízla od běžného fungování, Pardubické letní kino Pernštejn se tak rozhodlo dát jim alespoň drobnou odměnu za trpělivost.

„Letňák“ nedaleko Wonkova mostu se v srpnu promění na dětský filmový festival.



„Poslední rok byl těžký pro všechny, nejvíce ale pro děti a dospívající mládež, pro které jsou sociální kontakty velice důležité. Proto jsme se rozhodli věnovat jim celý měsíc,“ uvedl pořadatel Pardubického letního kina Richard Motyčka.

Na plátně pod širým nebem se budou v srpnu promítat rodinné a animované filmy.

„Promítat budeme filmy určené nejen přímo dětem, ale i pro celou rodinu. Věříme, že i dospělí si s námi rádi zavzpomínají na léta dětství a dospívání,“ dodal Motyčka.

Na papíře už je hrubá verze programu, čeká se však na definitivní potvrzení u tří čtyř snímků, podle organizátorů tak bude finální harmonogram promítání znám nejpozději během neděle.

Vstup do areálu bude tradičně zdarma, jediná změna nastává v času projekce. V srpnu budou filmy začínat v devět večer, oproti červenci tedy o půl hodiny dříve.

„V červenci se stmívá o něco později, zatímco v srpnu se dá promítat dříve, což je výhoda. Začátky filmů ještě před devátou ale nejsou možné, protože zážitek z děje na stříbrném plátně by nebyl plnohodnotný,“ vysvětlil Motyčka. „Vzhledem k dokončené výstavbě areálu, jehož vybavení skvěle zapadá do přírodního prostředí, by to byla velká škoda,“ dodal.

V sobotu od 21:30 ještě bude promítáno americko-německé drama Země nomádů od čínské režisérky Chloé Zhao (Čao), od neděle už ale přijdou na řadu zmíněné filmy pro děti a rodiny.

Jan Motyčka

Pardubické letní kino letos rozjelo už šestnáctý rok svého fungování a během léta očekává návštěvníka s pořadovým číslem jeden milion, po dlouholetých neshodách s městem jej však opustil zakladatel Jan Motyčka.

„Důvodem této poměrně zásadní životní a pracovní změny je vyvrcholení letitého neporozumění s částí vedení radnice v tématu kina. Téměř každoroční obapolně vyčerpávající diskuse nad místem konání či výší dotace se staly tradicí,“ uvedl Motyčka, který v areálu trávil každý letní večer a dá se říct, že kino se stalo jeho dítětem. Na jeho místo nastoupila akciová společnost No Problem Promotion.

„Věřím, že s představiteli města budeme dlouhodobě nacházet společnou řeč a kino bude dál sloužit lidem,“ řekl jeho nový šéf Richard Motyčka.