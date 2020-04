Že koronavirus skolil pardubickou kardiologii, krizový štáb nevěděl

Koronavirus ochromil kardiologii, pozitivní test už mělo 10 zdravotníků a osm pacientů. Skutečný počet nakažených může být ještě vyšší.

„Netušil jsem to. Dozvěděl jsem se o tom od redaktorky České televize, volal jsem panu řediteli nemocnice, co je na tom pravdy. Potvrdil mi to. Mojí reakcí bylo, že chci do hodiny brífink,“ uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD).

Nemocnice vysvětluje své mlčení tím, že problém řešila, byla v kontaktu s hygieniky a čekala na výsledky testů mezi zdravotníky i pacienty. První pozitivní test se podle mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřiny Semrádové objevil na kardiologii až v pondělí ráno.

„Nic netajíme, testování vzorků tolika zdravotníků trvá. Nemáme co tajit,“ řekla mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

O tom, kdy a jak nákaza pronikla na kardiologii v Pardubické nemocnici, existují jen dohady.

„Bohužel nákaza se šíří velmi rychle a je mnoho nemocných, kteří jsou bez příznaků. Diagnostika nákazy je velmi problematická,“ uvedl ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald.

Sto padesát lidí v karanténě

Co je naopak zřejmé, jsou důsledky, které to pro oddělení i celou nemocnici přineslo.Celé oddělení kardiologie, tedy dohromady sto padesát zaměstnanců, z toho 32 lékařů, zdravotní sestry a pomocný personál, ti všichni jsou v karanténě. A někteří z nich dál pracují, byť přijímají jen urgentní případy.

„Zajišťujeme na polovině kapacity urgentní péči, výrazně je omezena kapacita standardní lůžkové péče,“ řekl Gottvald.

Testy do středečního odpoledne potvrdily nákazu u deseti zdravotníků, minimálně jeden z nich je lékař. Nakaženo je i nejméně osm pacientů. Je však možné, že se čísla budou ještě zvyšovat, zdravotníci postupně procházejí testováním.

Nejhůř je na tom starší žena, kterou v Pardubické nemocnici operovali na chirurgii. Tam ji ale postihl infarkt a byla převezena na kardiologii, kde se zřejmě nakazila. „Leží na ARO, její stav je vážný, ale stabilizovaný,“ řekla Semrádová.

Zdravotníci, kteří se o pacienty starají, dodržují podle Gottvalda všechna nařízení ministerstva zdravotnictví ohledně používání ochranných pomůcek, aby se minimalizovalo šíření nákazy. V Pardubické nemocnici byli v minulých dnech ošetřeni i pacienti, u nichž se potvrdila nákaza koronavirem.

Nemocnice se chce vyhnout černému scénáři, nehodlá kvůli nákaze zavřít oddělení, jako se to stalo například v břeclavské nemocnici na ARO a ORL nebo v domažlické na chirurgii.

„Ani směny se u nás nepotkávají. Zdravotníci pracují stále ve stejných týmech. Rozvážíme obědy na oddělení, abychom se všichni nepotkali v jídelně,“ řekla Semrádová.

Krizový štáb podle hejtmana nevěděl ani o nákaze na interně

Zlepšit se měly i dodávky ochranných pomůcek. „Nemocnice je zásobena osobními ochrannými prostředky dostatečně, jelikož se podařilo vytvořit určité dílčí zásoby. Ty si vytváříme také v rámci krajského distribučního systému v našich skladech, abychom byli připraveni na případ zvýšeného výdeje materiálu,“ řekl Netolický.

„Na měsíc ochranné pomůcky nemáme, ale díky výrazně zlepšeným dodávkám jsme zásobeni, jak je třeba,“ řekl Gottvald. Ten také upozornil, že stávající zvýšený výskyt koronaviru na kardiologii nesouvisí s případem pacienta, který byl před 14 dny transportován do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde zemřel.

První případ nákazy koronavirem se v Pardubické nemocnici objevil v pátek, a to na interně. Tehdy ale ústavní epidemiolog společnosti Nemocnice Pardubického kraje Milan Bořek nechtěl upřesnit, ve které z pěti krajských nemocnic nakažená sestra pracovala. Ani o tomto případu krajský krizový štáb podle hejtmana nevěděl.

„Jestli je to pravda, a krizový štáb přesto tuto informaci nedostal, považuji to za nestandardní a budu apelovat na vedení nemocnice, aby nás příště podrobně informovalo. Jde o zajištění zdravotní péče,“ uvedl Netolický.