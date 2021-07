Hudba v Pardubicích bude i bez festivalů, přijedou Kabáti a Lucie

Vlastně rok a půl se v Pardubicích a okolí nekonal žádný větší koncert nebo festival. Důvod byl jasný – nemoc covid-19 a opatření proti ní.



Ty největší akce typu České hrady nebo Létofest se nekonají ani letos v létě, ale to neznamená, že fanoušci české hudby budou ochuzeni o své nejoblíbenější kapely.

Naopak. Letní program začíná být v Pardubicích více než zaplněný. Z mnoha koncertů však dva vyčnívají dva – přijedou totiž asi nejhranější česká tělesa uplynulých let – kapely Lucie a Kabát.

Prvně jmenovaná zahraje v ulici U stadionu, tedy v samém centru města nedaleko zdymadla.

„Jsou to už dva roky, co jsme se naposledy vydali na koncertní šňůru a posledních mnoho let to navíc byla vždy stadionová turné. Poprvé se tak společně můžeme užít mnohem víc nablízko v krásných amfiteátrech či osobitých areálech. Přijíždíme co nejblíž za vámi a máme pro vás plnokrevný rockový koncert,“ slibují na webu kapely David Koller a spol.

Akce se koná v neděli 25. července s tím, že areál bude otevřen od 18 hodin. Samotná Lucie nastoupí po předkapele kolem půl deváté večer.



„Aktuální vládní opatření nám umožňují uspořádat koncert v plné kapacitě, návštěvník akce má splnit jednu ze tří podmínek (očkování, prodělání covidu-19 za posledních 180 dní nebo 72 hodin starý antigenní test). Pro ty, kteří nebudou mít s sebou jedno z těchto tří potvrzení či čestné prohlášení, máme připraven certifikovaný testovací stánek a mohou se otestovat před vstupem do areálu,“ vzkazují organizátoři s tím, že vstupenky jsou v prodeji na webu skupiny Lucie.

Kabát bude hrát v cirkusu

I další komerčně velmi úspěšná kapela Kabát musela loni na podzim kvůli covidu rušit své turné. Jako náhradu nyní teplický kvintet pořádá letní túru po městech českých, ve kterých parta kolem Pepy Vojtka rozbalí nevšední cirkusové šapitó. Na Pardubice se dostane v sobotu 28. srpna.

A bez zajímavosti není ani to, že Kabát zahraje v Pardubicích snad už na pátém místě. Po závodišti, aréně, Letním stadionu a Kunětické hoře přichází na řadu Městský atletický stadion na Dukle.

„S ohledem na výše uvedená fakta ohledně covidu jsme se na poslední chvíli rozhodli, že připravíme v rámci aktuálních možností open air turné Cirkus Kabát 2021. Je to celé koncipované do regulérního cirkusového šapitó, které ale oproti běžnému cirkusu nebude mít boční plachty, a tak je v podstatě celé otevřené. Nejenže se nám to líbí vizuálně, ale i v případě nepřízně počasí to umožní divákům nestát na dešti,“ popsali nápad členové kapely Kabát na svém webu, kde se také dají už koupit lístky za 777 korun.

Ovšem ve městě se plánují i další akce. Například posledního července se v pivovaru Pernštejn koná už tradiční koncert Tří sester. Turné kapely s názvem Sex drógy rokenról tour 2021 má celkem 21 zastávek. Několik téměř vyprodaných koncertů mají muzikanti již za sebou.



„Návrat to byl velkolepý! K slyšení byla spousta rokenrolu, k vypití sudů piva, a to ostatní z názvu..., to si necháme pro sebe!“ shrnul za Tři sestry kapelník Tomáš Magor Doležal.