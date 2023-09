Chrudim chce koupit zavřený hotel Bohemia a plánuje stavbu parkoviště

Hotel postavený na začátku 70. let minulého století měl fungovat jako výkladní skříň bývalého režimu v Chrudimi. Posledních deset let má docela jinou roli. Místo parkoviště je zde v centru města rozlehlá, zarostlá a oplocená jáma. „Je to vřed na mapě města,“ řekl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Radní se v pondělí rozhodli odstoupit od smlouvy, kterou město firmě Homa holding vlastnící hotel pronajalo pozemek pro výstavbu podzemního parkoviště, které zde přes původní sliby nevyrostlo.

Zároveň uložili odboru investic, aby připravil výstavbu parkoviště. A za třetí oznámili, že zahajují jednání o koupi hotelu. Firma Homa holding si komplex cení na 40 milionů korun. Dalších osm milionů by chtěla za přípravu budoucího parkoviště na městském pozemku. Dokončení rekonstrukce by stálo desítky milionů korun.

„Podmínkou koupě je, aby to bylo ekonomicky vyvážené, abychom to nekupovali za přemrštěnou částku, například tu, kterou majitel požaduje,“ uvedl radní Chrudimi Aleš Nunvář (Piráti).

Ještě na začátku roku 2013 vypadalo vše nadějně. Hotel přes firmu Homa holding vlastnil zbrojař Jaroslav Strnad, který do jeho rekonstrukce s pomocí evropské dotace chtěl nalít desítky milionů korun. Pak ale policie spustila vyšetřování machinací během modernizace hotelu, dotace propadla, stavba se zastavila, zbrojař se firmy vzdal a Chrudim se začala dohadovat s novými majiteli co dál.

Jednání se zasekla, majitelé hotelu podmiňovali dokončení rekonstrukce a otevření hotelu tím, že vypustí drahá parkovací místa v podzemí, která měla vzniknout na pozemku města. Chrudim na něco takového odmítla přistoupit.

O tom, že město bude muset koupit hotel, pokud chce, aby nehyzdil Chrudim, mluví politici už půldruhého roku. K podpisu kupní smlouvy je ale hodně daleko. Město totiž nechce jen vyjednat nižší cenu, ale klade si další podmínky. Přeje si, aby na dokončení rekonstrukce získalo státní dotaci na regeneraci brownfieldů. A také chce najít někoho, kdo bude hotel provozovat, anebo si jej od města dokonce koupí.

„Chceme, aby to město příliš nezatížilo, aby město bylo pouze prostředníkem. Bereme to čistě jako cestu z krize,“ uvedl Nunvář.

Opozice novému plánu asi tleskat nebude. Už proto, že vypovědět smlouvu mohli zástupci Chrudimi už dávno. „Aby město koupilo hotel a prodalo ho obratem jako seriózní partner jiné společnosti, nemám problém. Ale vykupovat vlastní pozemek za osm milionů ano,“ uvedl opoziční zastupitel Roman Málek (Koalice pro Chrudim).

Pilný připouští, že investice do Bohemie by město bolela. Navrhuje proto získat desítky milionů korun prodejem zámeckého areálu v Přestavlkách, který má v bezplatném užívání Dětský domov se školou Chrudim.

„Lepší než mít nemovitost v Přestavlkách, kterou žádný Chrudimák nevyužije, je mít nemovitost v Chrudimi. Zmizí ohyzdný stav, který tam je, hotel využijí Chrudimáci víc než park v Přestavlkách a v Chrudimi bude konečně dostupné ubytování,“ řekl Pilný.

Plán prodat zámek v Přestavlkách státu však není podle bývalého starosty Petra Řezníčka (SNK-ED) reálný.