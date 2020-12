Nejzrádnější je mlha. Na období nezáleží, varuje náčelník z Orlických hor

Je to jen pár týdnů, co se horská služba zapojila do pátrací akce po seniorovi, který byl nalezen až po téměř třech dnech v lesích pod Králickým Sněžníkem. Není to jediný případ. Náčelník horské služby Josef Hepnar v rozhovoru vysvětluje, v čem je zdejší počasí zrádné.

„Doporučujeme každému návštěvníkovi hor nainstalovat si do telefonu aplikaci Záchranka. Ta nám hodně pomáhá. Můžeme být u hledaného za pět minut, vždy záleží na okolnostech,“ říká náčelník horské služby Josef Hepnar.

Kolikrát do týdne zasahujete?

To se liší podle ročního období. V létě obyčejně k úrazům vyjíždíme v průměru jednou za den. V zimě je výjezdů daleko víc. Občas se stává, že se nezastavíme a ve výjimečných případech vyjíždíme za návštěvníky hor klidně i desetkrát za den.

Byly pro vás sychravé podzimní dny obdobím klidu?

To vůbec ne. Ač se na první pohled zdá, že sychravé počasí bez sněhu není v horách nijak rizikové, opak je pravdou. Téměř každodenní mlhy jsou velkou nástrahou. Rizikem je to zejména pro houbaře, kteří vklouznou do lesa a v tu chvíli se mohou ztratit. Když někdo zabloudí na cestě, najít takového člověka není až takový problém, jako když ztratí orientaci v terénu mimo cesty, kde se při komunikaci s hledaným člověkem nemáme čeho chytit.

Jak se v horách osvědčily tzv. rescue pointy neboli body záchrany v odlehlých oblastech?

Občas nám hledaný člověk unikátní kód z tabulky pro snadné určení polohy v terénu sdělí. Pokud lidé mají chytrý telefon, obejdeme se i bez těchto žlutých cedulí. Málokdy se nám stává, že by lidé prošli kolem trauma bodu, zabloudili a pamatovali si číselný kód, který je pro určení polohy zásadní.

Horská služba Orlické hory Horská služba funguje na telefonu 1210 nonstop. V Orlických horách slouží devět zaměstnanců a dvacet dobrovolných členů. V Orlických horách horská služba působí v rámci tří okrsků – Čenkovice, Deštné v Orlických horách, Říčky. Okrsek Dolní Morava, pod který patří pohoří Králického Sněžníku, spadá pod působnost Horské služby Jeseníky.

Jak tedy návštěvníky hor hledáte?

Hlavní posun vnímám v tom, že i když jsou lidé vybaveni chytrým mobilním telefonem, ale neumějí s ním zacházet, my je dokážeme navést, aby nám svoji polohu určili. Nejlepší je v tom aplikace Záchranka.

Tu nemá každý. Pomáhají vám při hledání mobilní operátoři?

Jsme schopni se souhlasem dotyčného člověka požádat operátora o spolupráci. Stačí, aby nám hledaný odeslal zprávu, a my do pár minut víme, kde se nachází.

Předpokládám, že v Orlických horách vždy nebývá takové pokrytí, aby přesnost určení polohy byla na jednotky metrů...

Je to jak kdy. Kde je signál silnější, určení polohy je snazší, bavíme se o jednotkách metrů. Kde je pokrytí slabší, okruh hledání může být v desítkách až stovkách metrů. Nejčastěji to bývá do sta metrů.

Evidujete i zatoulané polské turisty?

Taky. Jako se naši lidé zatoulají do Polska, tak někdy polští turisté přijdou neplánovaně k nám. Spolupracujeme s obdobou české horské služby v Polsku, kterou je GOPR (Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe). U nás sídlí na odvrácené straně Šerlichu ve středisku Zieleniec. Při pátrání polské kolegy požádáme, aby zkontrolovali odvrácenou stranu Orlických hor. My zase projíždíme českou stranu.

Uprostřed přírody využívají záchranáři, hasiči i horská služba k lokalizaci pacientů takzvané body záchrany. Ty na sobě mají jedinečné označení a také telefonní čísla na všechny složky integrovaného záchranného systému.

Kde se lidé ztrácejí častěji?

Nedá se to takhle říct, vždy se ztrácejí někde jinde. Nezáleží na tom, zda jde o úpatí nebo hřeben Orlických hor. Jde především o lokality, které jsou daleko od obydlených míst a situace tam není, ať už z jakýchkoli příčin, přehledná.

Jaké počasí je nezrádnější?

Nejzrádnější je mlha. A je jedno, zda je v létě, nebo v zimě. V zimě je orientace člověka v mlze daleko horší. V létě jdete po asfaltce nebo stezce, které se celou dobu držíte. V zimě není cesta vidět, a tak pravděpodobnost ztráty orientace narůstá.

Co návštěvníkům hor v těchto dnech doporučujete?

Někteří lidé jsou na cesty do hor připraveni víc, někteří méně. Důležité je nepřeceňovat síly, mít dobré oblečení, výbavu a trasu i s ohledem na vývoj počasí dobře naplánovat.