Pardubický primátor chce financovat hokej jako v Hradci, s partnerem napůl

14:46 , aktualizováno 14:46

Pardubickým politikům se nedaří najít investora, který by od nich koupil hokejový klub Dynamo. I proto primátor města Martin Charvát přichází s trochu jinou myšlenkou. Podle něj by nejlepší bylo najít partnera, který by se s městem dělil o řízení klubu půl na půl.