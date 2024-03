Nová psychiatrie i přestavba Automatických mlýnů. EU poslala do kraje 70 miliard

Za dvacet let od vstupu Česka do Evropské unie získal Pardubický kraj a velká města v regionu 70 miliard korun z evropských dotací. Peníze směřovaly hlavně do oprav a výstavby silnic, škol nebo zdravotnických a sociálních zařízení.