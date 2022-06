Dědkova aréna na závodišti nabírá skluz, do voleb se o ní jednat nebude

Vrchlabský miliardář Petr Dědek je z byznysu zvyklý rychle jednat, hledat svižné dohody, zbytečně neztrácet čas.

Jenže nyní narazil. Jeho plány na rychlou výstavbu moderní hokejové arény na dostihovém závodišti začínají dostávat povážlivé trhliny.

Potřebuje totiž souhlas politiků, a ti mu ho do zářijových voleb nedají. „Nyní v červnu nic ohledně haly pana Dědka na zasedání zastupitelstva nepůjde. A poslední jednání v tomto volebním období se koná v září pouhý den před komunálními volbami,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

Přeloženo do češtiny: do voleb si s tímto plánem, který hodně lidí kritizuje, špinit prsty nebudeme. „Asi by nebylo úplně vhodné, abychom o tak zásadní věci rozhodovali pár hodin před otevřením volebních místností. To prostě nejde,“ potvrdil náměstek primátora Jan Nadrchal z hnutí ANO 2011.

Logické je, že postup města se Petru Dědkovi vůbec nelíbí, ale tentokrát nemá páky na to, jak situaci zvrátit. Byť v minulosti byl při jednání s politiky vždy úspěšný. „Je to odloženo, nedá se nic dělat. Více se mi to nechce komentovat,“ uvedl pro MF DNES zjevně otrávený majitel hokejového klubu.

„Super je, že arénu kritizuje spousta lidí, hlavně ti, co v životě nic nedokázali,“ vypustil navíc jedovatý šíp směrem k hojným kritikům, kteří se rekrutují především z řad „koňáků“.

Ti se obávají toho, že nová aréna by ohrozila dostihy a zastavila rozvoj závodiště. Jeden z největších akcionářů Dostihového spolku Richard Benýšek dokonce zastupitelům vyhrožuje soudem.

„Zarážející je, že se záměrem města nebyli seznámeni minoritní akcionáři Dostihového spolku. Kvůli netransparentnímu postupu města a ohrožení dostihů budu nucen podat trestní oznámení na neznámého pachatele,“ uvedl ve svém prohlášení Benýšek, který také vyzval politiky k nečinnosti až do vyšetření jeho podnětu Policii ČR.

Sice není úplně pravděpodobné, že by kriminalisté našli nějaké pochybení u politiků, protože zatím nic nerozhodli, ale jasné je, že projekt nabírá zpoždění. A ne malé.

Politická praxe je totiž taková, že po podzimních volbách začnou koaliční jednání, která obvykle zaberou dva měsíce. Ustavující zastupitelstvo, na kterém se volí primátor i členové rady, se tak koná začátkem prosince. Z toho vychází, že první skutečné jednání se bude konat až v lednu 2023 a těžko říct, jestli nové vedení města začne hned tak těžkým bodem.

„Je mi jasné, že pan Dědek není spokojený. Bohužel město má nějaké postupy a ty jsou bohužel často dost pomalé a zkostnatělé. Musíme dodržet všechny postupy, což zabere čas,“ uvedl Jan Nadrchal s tím, že on osobně projekt Petra Dědka podporuje.

Takové hlasy ostatně zaznívají i z ostatních stran. Například z ODS nebo z koalice regionálních uskupení pod názvem Společně pro Pardubice. Ostře proti se zatím vyjádřili jenom Piráti, takže pokud právě oni drtivě komunální volby nevyhrají, je slušná šance, že politici stavbu arénu podpoří později.

Ovšem to Dědkovi čas nevrátí. Jeho první plán byl, že aréna bude stát v srpnu 2025, a to už se stihnout nedá. „Nic nebalím, dále pracujeme. Jsem v klidu,“ dodal Dědek.