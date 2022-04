Dědkovy ambice na novou arénu může zhatit územní plán, kvůli výšce haly

Většina pardubických zastupitelů na svém posledním jednání nebyla z plánů Petra Dědka na stavbu nové hokejové arény právě nadšena. Politikům vadilo, že si podnikatel z Vrchlabí radnici řekl o stavbu okolní infrastruktury za stovky milionů korun. Děsí je také to, že nevědí, jak naložit s městskou enteria arenou po případném odchodu hokejistů.

Jenže nic z toho nemusí být nakonec pro majitele hokejového klubu fatální. Dědek se svým kolegou Ondřejem Heřmanem už několikrát prokázali, že se s radními domluvit nakonec dokážou. Stopku projektu však může vystavit nový územní plán. Ten totiž určuje výškový limit nových staveb ve městě na 21 metrů. A do toho se aréna pro 15 tisíc diváků nemůže vejít.

„Právní zástupce společnosti Petra Dědka nám zaslal výzvu, v níž upozorňuje na problémy v souvislosti s případnou výstavbou ve vztahu k novému územnímu plánu. Ten totiž v dané lokalitě zavádí maximální výšku zástavby 21 metrů. Podle právního zástupce by přijetí návrhu nového územního plánu v jeho aktuální podobě podstatným způsobem ovlivnilo realizaci projektu multifunkční haly,“ uvedl primátor Pardubic Martin Charvát.

Ten společně s kolegy z ANO marně bojoval za zvýšení limitů na mimořádném zasedání zastupitelstva. Limity se nelíbily hlavně bývalé náměstkyni primátora Heleně Dvořáčkové, která měla dříve územní plán na starosti. „Všechna území zasluhují vyšší domy. Nejsme žádné malé okresní město. Také v komisi pro architekturu a urbanismus se většina členů podivovala, proč se navrhuje stavět tak nízké domy. Třeba na Dubině je dovoleno stavět jen do 12 metrů, to je, jako bychom stavěli nové Dražkovice, to do města nepatří,“ uvedla politička.

Limity se změnit nepodařilo

Jenže proti se postavil zpracovatel územního plánu s tím, že pokud by se limity znovu měnily, tak by se muselo konat už třetí veřejné projednání návrhu nového územního plánu a celý proces by se zdržel klidně o roky. Přitom město klíčový dokument připravuje už neskutečných 12 let.

„Každá změna v návrhu územního plánu znamená také nové veřejné projednání návrhu a prodloužení celého procesu minimálně o jeden rok, ale spíše o mnohem více. Jen připomínám, že minule utekly mezi dvěma debatami tři roky,“ uvedl za zpracovatele architekt Milan Svoboda.

Hlavně na základě jeho projevu pak zastupitelé odmítli dělat v návrhu změny a poslali ho do dalšího procesu. Ovšem zdá se, že to tak snadné nebude. „Požádal jsem tedy náměstky z ODS Petra Kvaše, který má v gesci územní plán, i Jana Mazucha, jenž byl předkladatelem zprávy o hokeji a možné stavby arény, o stanovisko, neboť na takovou připomínku je nutné vážně reflektovat,“ uvedl primátor Charvát, který sám osobně podal hned šest námitek k návrhu územního plánu.

Zpracovatelé se nyní budou námitkami lidí zabývat. Ovšem z jejich veřejných vystoupení se úplně nezdálo, že by se něco zásadního chystali ve svém návrhu měnit.

A tak podle náměstka Kvaše je nejjednodušší cesta k nové hale ta, která stihne stávající územní plán. „V něm žádné výškové limity nejsou. Pokud investor stihne získat stavební povolení před schválením nového územního plánu, budou všechny náležitosti posuzovány podle toho současného,“ uvedl náměstek Kvaš z ODS s tím, že takových investorů může být v Pardubicích mnohem více.

„Ano, pro někoho nyní začíná závod s časem. Jiní se naopak už těší na nový územní plán, protože až ten jim umožní na jejich parcele stavět,“ uvedl Kvaš, který si z tlaku právníků Petra Dědka hlavu příliš nedělá. „Neřekl bych, že na nás nějak tlačí. Myslím, že jde o standardní proces,“ doplnil.

Ostatně i sám Dědek bude dělat vše pro to, aby všechna potřebná razítka získal v době platnosti současného územního plánu. „To je jednoznačně nejjednodušší cesta k úspěchu,“ uvedl Dědek, podle kterého by se mohlo začít stavět během následujícího roku.

Otázka je, nakolik to je reálné. Pro svůj projekt, ve kterém halu pro 15 tisíc diváků doplňuje také nová tribuna pro závodiště s parkovacím domem či kongresový hotel, bude Dědek potřebovat městské pozemky a tím pádem souhlas zastupitelstva. A to vše v době, kdy se blíží komunální volby a pak sestavování nové radniční koalice. „Jsem přesvědčen, že projekt musí podpořit každý politik, který to myslí s Pardubicemi dobře. Těch plusů bude pro město celá řada,“ řekl Dědek.

Aréna opět rozkližuje koalici

Tomu se zatím však podařila jiná věc, a to vrazit další osten mezi ODS a ANO. Hlavní koaliční partneři se kvůli aréně pohádali a poslali si přes média otevřené dopisy.

„Jestliže dnes hnutí ANO říká, že určený zastupitel Kvaš udělal chybu a je odpovědný za chybné výškové limity, tak já se ptám, kdo je skutečně odpovědný? Jestli nutně potřebují kolegové najít viníka, neměli by hledat ve svých řadách? Kdo byl určeným zastupitelem pro územní plán v roce 2016? Byla to dnes největší kritička výškových limitů zastupitelka Dvořáčková, tehdejší členka hnutí,“ napsal mimo jiné v reakci na výtky primátora Kvaš.

Martin Charvát však vidí situaci diametrálně jinak. Podle něj problém a halou a územním plánem může dokonce za to, že se spolupráce města a Petra Dědka na správě hokeje řítí do slepé uličky. Proto prý nečekaně na posledním zasedání zastupitelstva zvedl ruku pro návrh Pirátů, kteří chtěli okamžité ukončení debat o stavbě nové arény.

Z jeho slov je také patrné, že tlak právníků miliardáře nebere na lehkou váhu. „Právníci budou muset tuto situaci pečlivě rozebrat a říct, kdo je za co zodpovědný. Investor totiž připravoval projekt podle stávajícího územního plánu, čili bez výškových limitů, a dostává se nyní do časového tlaku, protože v případě schválení nového územního plánu je jakákoliv výstavba multifunkční arény v tomto území nerealizovatelná,“ uvedl Charvát, který také vysvětlil své překvapivé hlasování.

„Podpořil jsem usnesení Pirátů na zastavení vyjednávání, ovšem z úplně jich pohnutek než Piráti, kteří se dlouhodobě staví proti tomuto strategickému partnerství s panem Dědkem. Já i celá pardubická oblast hnutí ANO 2011 vnímáme naši zodpovědnost ve vedení Pardubic, snažíme se proto k řešení všech záležitostí postupovat konstruktivně,“ uvedl Charvát s tím, že celá věc by se měla řešit v rámci koalice.

Ovšem to bude vzhledem k tomu, že za půl roku jsou komunální volby, extrémně složité. „Jsem proto připraven svolat koaliční jednání k této problematice, abychom se, věřím, shodli na dalším postupu. Návrh nového územního plánu podrobujeme tvrdé kritice a zde vidíme první příklad, že je oprávněná,“ dodal primátor Charvát.