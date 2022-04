Kritici: Dědkova hala může ohrozit rozjetý projekt Duklu sportovní

Jako šrapnel zafungovalo v pardubické komunální politice oznámení miliardáře Petra Dědka o stavbě nové hokejové arény u závodiště. Byť zdůrazňuje, že jde o jeho osobní investici, jeho kritici si to nemyslí. Naopak mají obavu, že kvůli hokeji se nedostane na dlouho připravovaný projekt Dukla sportovní, který má spolykat určitě přes miliardu korun.

„Do enteria areny město investovalo včetně modernizace stovky milionů korun. Mluví se dokonce o miliardě. A nyní se dozvídáme, že je nedostačující a je potřeba nová aréna. To je výsměch všem ostatním sportům. A říkám to s plnou vážností,“ napsal na svůj Facebook Pavel Stara, šéf BK Pardubice, tedy klubu, který nyní bojuje s Brnem o postup do semifinále play off.

K příspěvku přidal fotografie, které dokazují tristní stav areálu na Dukle, kde mají basketbalisté zázemí.

„Vše chátrá, dělají se už jen havarijní opravy. Sám jsem na projektu strávil několik let. Byla to tvrdá práce, stovky schůzek, a pak stačí jeden dopis...,“ napsal v narážce na komunikaci Petra Dědka s městem Pavel Stara.

Není však zdaleka sám, kdo dává oba sportovní projekty do souvislosti. Je zjevné, že Pardubice stejně jako celou republiku nečekají ekonomicky právě úspěšné roky, a tak třeba Piráti mají také obavy, že vyprázdnění enteria areny a případná výstavba infrastruktury pro novou halu město dostane do takové situace, že na Duklu prostě už nezbudou peníze.

„Bombastické plány představované v médiích nabývají jasné obrysy. Majoritní vlastník hokejového klubu štědře dotovaného z městských peněz miliardář Petr Dědek to s výstavbou nové arény myslí vážně a město mu chce vyjít vstříc navzdory vlastním zájmům i zájmům svých občanů,“ napsal krajský mediální zástupce Pirátské strany Martin Saifrt.

Nutno dodat, že podpora záměru Petra Dědka zatím není na radnici nijak žhavá. Když o záměru mluvili politici během zasedání zastupitelstva poprvé, tak zaznívaly spíše kritické hlasy a ve zmíněných dopisech primátor Martin Charvát víceméně všechny požadavky na výstavbu infrastruktury odmítl.

„Realizace této infrastruktury ze strany města Pardubice není reálná,“ napsal majiteli Dynama primátor města.

Podle samotného Dědka by nebylo od věci, kdyby se stávající enteria arena přestavěla právě třeba pro potřeby basketbalistů. Tím by se pro ni našlo využití a zároveň by se také nemusela stavět nová basketbalová hala na Dukle.

„Těžko na ni budou nyní Pardubice shánět peníze,“ uvedl Dědek.

Dukla může stát dvě miliardy

A pravdou je, že město sice projekt na výstavbu nového multisportovního areálu připravuje už roky, ale zároveň se nezdá, že by se mělo začít v dohledné době stavět.

„I když je projekt od počátku připravován k možné realizaci po etapách, tak problémem číslo jedna jsou peníze. Při aktuálním dramatickém růstu cen stavebních prací a materiálů se celkové náklady na realizaci projektu odhadují na dvě miliardy. Je nutné si realisticky říci, že v rozpočtově napjatých letech 2022 a 2023 naše město ani stát finanční zdroje na realizaci mít nebudou,“ uvedl poslanec a zastupitel za ODS Karel Haas po nedávné prohlídce areálu.

Nicméně zároveň doplnil, že město musí celý projekt dotáhnout do konce. To si myslí i náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

„Je to klíčový projekt na 70 tisících metrech čtverečních. Do Dukly sportovní jsme v posledních letech investovali (zejména do atletiky) přes dvě desítky milionů. Dělaly se nové tartanové plochy či zázemí v tribuně. Miliony korun pak stály projekční práce. Pro všechna sportoviště máme platné územko, pro první etapu stavební povolení,“ uvedl Rychtecký s tím, že oproti tomu je zatím záměr Petra Dědka na totálním začátku.

„Záměr soukromého investora na hokejovou arénu na závodišti je v tuto chvíli za mě jen úvaha, proti Dukle je na bodě nula, i když se někteří možná účelově snaží vytvářet mediální dojem, že už se skoro staví.

Rozhodně nepodpořím nic, co by mohlo znamenat další investiční výdaje města do soukromé investice a ohrozit koncepční projekt Dukly sportovní, ale i dalších prioritních staveb do občanské vybavenosti,“ dodal Rychtecký.

Je tak zjevné, že v současném vedení města to nebude mít Petr Dědek se stavbou haly právě snadné, a také se zdá, že investice do sportovišť mohou být jedním z hlavních témat zářijových voleb na radnici.

„Moc tu debatu politiků nechápu. Řekl bych, že neumějí násobit a sčítat. Já chci do města přivést investici za zhruba čtyři miliardy. Ta bude pro město výhodná. Pokud ji nechtějí, tak dobře, nedá se nic dělat, bude to jejich rozhodnutí,“ uvedl Dědek s tím, že drtivou většinu věcí kolem haly zaplatí ze svého a od města chce jen věci, které má stejně v plánu.

Patří mezi úprava křižovatek u závodiště, lepší cesta k němu, nebo lávka přes silnici I/37.