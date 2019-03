Plán na dostavbu chrudimského hotelu Bohemia padl, hrozilo porušení zákona

„Obsáhlé právní stanovisko nám nedoporučuje tento postup. Je to na hraně se zákonem o zadávání veřejných zakázek,“ uvedl starosta Chrudimi František Pilný (ANO).

Podle něj je to sice komplikace, ale město bude dál s firmou hledat způsob, jak problém vyřešit.

Z probíhající rekonstrukce a rozšíření hotelu odešli dělníci v roce 2013 a nechali uprostřed města rozlehlou jámu místo podzemního parkoviště. Akci měla podpořit dotace z Unie, ale ta kvůli machinacím při stavbě a policejnímu vyšetřování nepřišla.

Od té doby se hledá cesta, jak sladit rozdílné zájmy města, které žádá parkoviště, jehož jedno podlaží bude v podzemí, a zájem soukromého vlastníka, pro něhož je parkování v podzemí tak nákladné, že se mu investice nevrátí.

„Podzemní parkoviště mělo stát 34 milionů korun, nadzemní parkoviště vyjde na sedm až osm milionů korun. Tento rozdíl lze těžko bez evropské dotace zaplatit z provozu hotelu, není tam žádná rozumná ekonomická návratnost,“ uvedl před časem jednatel firmy Homa holding Jiří Mařas.

Přichystaná dohoda počítala s tím, že parkoviště s 99 místy vybuduje Homa holding, ale přibližně polovinu parkovacích míst by po kolaudaci koupilo město. To teď padá. A co zbývá?

Chrudimi by vypovězením nájemní smlouvy mohl hrozit soud

Pozemek určený pro parkoviště má Homa holding od města v pronájmu. Právníci i někteří politici doporučují nájemní smlouvu vypovědět tím spíš, že firma nesplnila svůj závazek postavit parkoviště. Potíž je v tom, že podle Pilného by se Homa holding mohl s městem kvůli výpovědi soudit a tím by se vyřešení problému oddálilo.

V praxi by se tak do hry mohla dostat opět velmi nevábná varianta, totiž že zastupitelé nechají firmu postavit parkoviště jenom na povrchu. Tedy řešení, které kdysi městský architekt Marek Janatka označil za ostudné. S tím, že by šlo o „skladiště aut soukromé firmy na městských pozemcích“, které by nenávratně poškodilo Masarykovo náměstí.

Na druhou stranu část nové koalice řídící Chrudim už před volbami dávala najevo, že pro ni není parkování na povrchu u hotelu tabu. „Pro nás bylo důležité, aby se to odblokovalo a hotel fungoval,“ uvedl například místostarosta Chrudimáků Petr Lichtenberg.

Pilný takový scénář otevřeně připustil na poslední tiskové konferenci města. „V nejhorším případě bych šel i do povrchového parkování, pokud by nebylo zbytí, pro mne je prioritou se zbavit stavu, který tu je,“ řekl Pilný.

Fakta Hotel Bohemia Oprava hotelu Bohemia v Chrudimi zahájená v roce 2012 měla stát 74 milionů korun, celková dotace měla být 43 milionů korun. Součástí projektu byla nadstavba levého křídla, stavba bowlingového a kongresového sálu, wellness zóna i podzemního parkoviště.

Práce přerušilo v roce 2013 policejní vyšetřování. Krajský soud v Hradci Králové letos v lednu sedmi obžalovaným rozdal za pokus o dotační podvod podmíněné tresty. O dotaci společnost Homa holding přišla.